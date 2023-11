WhatsApp : vous devrez bientôt payer pour sauvegarder vos conversations

Sauvegarder ses conversations sur WhatsApp était jusqu’à présent une procédure assez simple, mais celle-ci pourrait bientôt devenir un casse-tête, puisque Google a annoncé un changement de taille.

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp : les sauvegardes de vos conversations sur Android ne seront plus exemptées des quotas de stockage du compte Google. Dans une annonce, Google a révélé qu'à partir de décembre, les sauvegardes des chats WhatsApp sur Android contribueront aux limites de stockage des comptes Google.

Contrairement à la pratique historique consistant à offrir aux utilisateurs d'Android des sauvegardes de chat gratuites sur Google Drive, cette mesure s'aligne donc enfin sur les politiques de stockage en vigueur sur d'autres plateformes. Vous devrez donc désormais vous assurer d’avoir suffisamment de stockage pour sauvegarder vos conversations, ou bien passer à la caisse.

Lire également – WhatsApp propose le moyen le plus simple de transférer vos chats entre smartphones, le voici

Google n’offrira plus de stockage pour les conversations WhatsApp

Pour les utilisateurs de comptes de stockage Google gratuits avec un plafond de 15 Go, ce changement signifie que les sauvegardes WhatsApp seront désormais prises en compte dans cette enveloppe. Le problème, c’est que le plafond de 15 Go englobe déjà les données d'une série de services Google, notamment Gmail et Google Photos, ce qui signifie qu’il a tendance à se remplir très rapidement.

Les utilisateurs confrontés à des sauvegardes de chat qui pèsent lourd ont désormais plusieurs possibilités : ajuster les paramètres de sauvegarde, réduire le volume de données ou envisager de passer à un plan payant Google One ou à un plan de stockage dans le cloud similaire. L'abandon des sauvegardes dans le nuage est une solution potentielle, mais elle s'accompagne évidemment d'un risque inhérent de perte de données en cas de malheur sur le téléphone actuel.

Pour ceux qui sont prêts à investir, l'achat d'espace de stockage Google supplémentaire constitue une solution simple, mais payante. L'offre mensuelle Basic à 1,99 euro, qui fournit 100 Go de stockage, devrait répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs. Celle-ci offre également d’autres avantages, dont notamment un VPN pour plusieurs appareils, des fonctionnalités de retouche Google Photos supplémentaires ou encore une ligne d’assistance pour contacter des experts Google en cas de besoin. Mieux encore, vous pouvez partager cet abonnement avec 5 personnes.