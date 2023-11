Starship : la fusée peut décoller, à condition de payer 548 millions de dollars

La Federal Aviation Administration approuve le décollage de Starship, la fusée de SpaceX. Il y a cependant plusieurs conditions à respecter, dont le versement de presque 550 millions de dollars.

Est-ce la fin du feuilleton ? Des mois après le premier décollage de Starship, la fusée de SpaceX, et son explosion en vol, on attend de savoir quand le vaisseau pourra de nouveau se lancer dans les cieux. Le deuxième décollage est pour octobre, pense-t-on. Puis finalement non, ce sera pour décembre. Ou alors pour vendredi 17 novembre. Bref, la seule chose dont on est sûr à ce stade, c'est que Starship a reçu l'accord de la FAA. La Federal Aviation Administration “a déterminé que SpaceX satisfait toutes les exigences en matière de sécurité, d'environnement, de politique et de responsabilité financières”, lit-on sur le compte X (Twitter) de l’institution.

Tout comme pour le premier vol d'essai, la licence accordée n'est valable que pour un seul décollage. Elle diffère cependant en matière de conditions à respecter. SpaceX va ainsi devoir travailler avec les FWS (Fish and Wildlife Services) pour contrôler le site de lancement et la zone alentour. Il s'agit de vérifier que l'environnement ne sera pas contaminé par les opérations. Le lancement d'une telle fusée créé nécessairement des rejets potentiellement nocifs, mais la FAA et les FWS ont déterminé qu'il n'y a pas de menace. L'entreprise d'Elon Musk devra tout de même analyser régulièrement des échantillons du sol pour s'assurer que des décollages successifs n'engendrent pas une accumulation de substances métalliques.

La fusée Starship pourra décoller après un paiement de 548 millions de dollars

Le rapport de la FAA nous apprend également que Starship ne sera pas entièrement réutilisable comme SpaceX l'annonçait pourtant. En effet, l'agence doit ajouter un genre de bouclier anti-chaleur à sa fusée, et ce dernier se détachera pour atterrir dans l'océan après le décollage. Sauf qu'il ne pourra pas être réutilisé par la suite, obligeant à la construction d'un bouclier par lancement.

Enfin, une fois que toutes ces conditions seront réunies, SpaceX devra en plus payer la somme de 548 millions de dollars en guise de garantie. Elle couvre à la fois les différents tests menés avant le décollage et le lancement lui-même. La majeure partie de l'argent, 500 millions, est destinée à ce dernier, tandis que les 48 millions restants assurent les opérations au sol.

Source : Federal Aviation Administration