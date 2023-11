YouTube : même en payant l’abonnement Premium, vous n’échapperez pas aux pubs

Vous voyez encore passer des publicités sur vos vidéos YouTube alors que vous avez craqué pour l’abonnement Premium ? C’est tout à fait normal, selon la plateforme. En effet, celle-ci a fait savoir que la formule payante permet de se débarrasser des réclames qui interrompt le visionnage… mais n’a rien dit sur toutes les autres.

C’est le sujet brûlant du moment chez tous les adeptes de YouTube. Il y a quelques jours, la plateforme a tourné le dos à des années de gratuité en incitant fortement ses utilisateurs à opter pour sa formule payante. Faute de quoi, ces derniers sont forcés de se coltiner la publicité, particulièrement présente — pour ne pas dire invasive – sur la plateforme, puisque les adblockers sont définitivement bloqués.

Naturellement, cette nouvelle restriction a poussé des millions d’utilisateurs à délaisser leur adblocker pour continuer à regarder gratuitement YouTube. D’autres ont choisi la solution de confort en finissant par craquer pour la formule Premium. Comme ça, au moins, plus de publicités… sauf que si. En effet, plusieurs utilisateurs rapportent sur Reddit et autres réseaux sociaux que des publicités sont bel et bien diffusées sur leurs vidéos, malgré l’activation de leur abonnement.

Il y a des pubs dans YouTube Premium et c’est tout à fait normal

Or, il suffit de regarder la page de support de YouTube pour se rendre compte que la situation est tout à fait normale. « Vous pouvez toujours voir des marques ou des promotions intégrées dans le contenu par le créateur, ainsi que des liens promotionnels, des étagères et des fonctionnalités dans et autour du contenu qui sont ajoutés ou activés par le créateur », écrit ainsi Google. Mais il y a une différence de tailles : ces publicités n’interrompent plus la vidéo.

La nuance se trouve donc dans la manière dont sont diffusées les publicités. Avec YouTube Premium, vous êtes garanti de regarder une vidéo sans publicité, qu’il s’agisse d’un pre-roll, d’une pause dans la vidéo voire d’un encart qui apparaît à l’écran. En revanche, rien ne dit que vous ne ferez pas face à une publicité en fin de vidéo, pour ne citer que cet exemple. Une nuance qui a son importance lorsque l’on pèse le pour et le contre de l’achat d’un abonnement Premium.