Play Store : mettre à jour toutes vos applications d’un coup sera bientôt (moins) un calvaire

Google teste actuellement une toute petite nouveauté au sein du Play Store, mais qui pourrait avoir un impact significatif chez certaines utilisateurs. En effet, la firme permet actuellement à une poignée d'élus de mettre à jour jusqu'à 6 applications en même temps. Jusqu'à maintenant, ce chiffre était limité à 3.

Si le Play Store est avant tout utilisé pour télécharger de nouvelles applications sur son smartphone Android, il tient un autre rôle clé dans le bon fonctionnement de ces dernières : il permet également de les mettre à jour. Certains utilisateurs optent d'ailleurs pour la mise à jour automatique, laissant la plateforme s'occuper seule de télécharger les dernières versions disponibles. Mais il se peut que l'on repousse systématiquement cette tâche et que l'on se retrouve à devoir installer plusieurs mises à jour à la fois.

Autre cas de figure : lorsque l'on change de smartphone et qu'il faut alors retélécharger toutes ses applications une à une. Dans les cas, la tâche est une vraie corvée, puisque le Play Store impose une limitation de taille. Il n'est possible de télécharger que 3 applications ou mises à jour simultanément. Quand le nombre total grimpe à plusieurs dizaines, le processus devient vite long et rébarbatif. Heureusement, cela pourrait bientôt changer.

Le Play Store lève enfin cette limite absurde au téléchargement

Comme l'ont découvert nos confrères de SammyGuru, il semblerait que Google tente actuellement d'augmenter cette limite. Chez certains utilisateurs, il est ainsi possible de télécharger et installer jusqu'à six mises à jour à la fois. Une bien maigre augmentation de prime abord, mais qui permettra tout de même théoriquement de diviser par deux le processus total.

Pour l'heure, cette nouveauté n'est pas disponible pour tout le monde, et mieux vaut se montrer prudent quant à son éventuel déploiement global. En effet, ce n'est pas la première fois que la firme de Mountain View augmente la limite de téléchargement, allant parfois jusqu'à la supprimer totalement – mais sans jamais rendre ces changements officiels.

