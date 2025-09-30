Ce nouvel onglet du Play Store va transformer la façon dont vous suivez vos applis et jeux préférés

La bibliothèque d’applications de Google évolue une nouvelle fois. Le Play Store ne sert plus seulement à télécharger des applis. Il s’adapte désormais à chaque utilisateur avec un espace qui centralise ses activités et ses succès.

Le Play Store n’est pas seulement une vitrine d’applications, il doit aussi rester un espace sûr et utile. Ces derniers mois, Google a intensifié ses efforts de sécurité, allant jusqu’à supprimer 224 programmes piégées par une vaste fraude publicitaire qui générait des milliards de fausses annonces chaque jour. En parallèle, la firme a déployé des outils d’IA comme la fonction « Demander à Play à propos de cette appli », qui permet d’obtenir des réponses claires avant de télécharger un logiciel. Dans ce contexte d’améliorations continues, la boutique accueille aujourd’hui une nouvelle mise à jour qui modifie encore son interface.

La version 48.2 du Play Store introduit un nouvel onglet baptisé « Vous ». Il remplace l’onglet Livres et vise à offrir une expérience plus personnalisée. Au lieu de séparer uniquement les catégories de contenus, Google propose désormais un espace qui regroupe les informations liées à votre compte, vos applications et vos jeux. Cet onglet permet de mieux suivre ses activités sans quitter la boutique.

Le Google Play Store affiche vos abonnements, succès et récompenses dans l’onglet « Vous »

Dans l’espace Vous, on retrouve plusieurs données utiles. Le Play Store y rassemble vos abonnements actifs, vos récompenses, ainsi que vos Play Points. Les joueurs peuvent aussi consulter leurs succès et leurs progrès dans différents titres. Google va plus loin en proposant du contenu issu d’autres applications, comme un épisode de podcast ou un livre audio à reprendre. L’idée est de transformer la bibliothèque en un hub central où l’utilisateur retrouve non seulement ce qu’il installe, mais aussi ce qu’il utilise au quotidien.

La mise à jour apporte également une amélioration de la recherche grâce à l’intelligence artificielle. Le moteur n’affichera plus seulement les applications correspondant exactement aux mots saisis, mais aussi celles dont l’utilité semble pertinente. Les fiches des applications sont enrichies de critiques, de mises à jour de développeurs ou encore d’événements liés. Côté jeux, il devient possible de rendre son profil visible, de partager ses succès et de comparer ses points avec des amis. Le déploiement reste progressif et commencera dans les régions où le programme Play Points est disponible.