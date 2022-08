OnePlus 10T officiel : voici le premier smartphone avec une recharge rapide 150W !

OnePlus lance officiellement son nouveau OnePlus 10T, un smartphone haut de gamme qui utilise la dernière puce surpuissante de Qualcomm, mais qui propose surtout la recharge la plus rapide à ce jour en France.

Alors que le OnePlus 10 Pro était jusqu’à présent tout seul en 2022 sur le segment haut de gamme pour le fabricant chinois, ce dernier vient enfin de lancer ce mercredi 3 août un nouvel appareil, le OnePlus 10T. Comme à chaque fois que OnePlus lance un modèle T, ce dernier n’est pas un successeur direct au modèle Pro précédent, mais plutôt une version qui se concentre sur les performances.

Le OnePlus 10T est propulsé par le nouveau Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, une puce plus puissante que le Snapdragon 8 Gen 1 du OnePlus 10 Pro, mais qui améliore surtout l’efficacité énergétique du smartphone grâce à sa gravure signée TSMC. Comme l’avait déjà confirmé le fabricant, elle est épaulée par jusqu’à 16 Go de RAM, une première chez OnePlus. Avec autant de mémoire vive, l’entreprise promet que l’appareil sera capable de gérer plus de 35 applications ouvertes à la fois.

Le OnePlus 10T promet de se recharger super rapidement

La grosse nouveauté du OnePlus 10T, c’est sa batterie de 4800 mAh compatible avec la recharge rapide 150 W SUPERVOOC. Jamais nous n’avions vu en France une telle puissance maximale. OnePlus promet que la recharge rapide permettra au smartphone de passer de 1 à 100 % de batterie en seulement 19 minutes. C’est donc plus que le Xiaomi 11T Pro et ses 17 minutes à 120 W, alors que celui-ci est pourtant équipé d’une plus grosse batterie de 5000 mAh.

Pour protéger sa batterie, OnePlus a mis en place la fonction Battery Health Engine, qui sera chargée de prolongée la durée de vie des cellules et de préserver la capacité de la batterie. En Chine, sur son homologue OnePlus Ace Pro, le fabricant promet que la batterie conservera au moins 80 % de sa capacité après 4 ans, soit une durée de vie supérieure aux standards du marché.

La batterie devra alimenter un écran plat FHD+ AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le smartphone pourra également compter sur 15 antennes pour une accroche réseau optimale, et devra se passer du curseur d’alerte, que l’on retrouvait pourtant sur tous les smartphones de OnePlus dans cette gamme.

La partie photo est digne d’un OnePlus Nord

Pour conserver un rapport qualité-prix agressif, OnePlus a fait des concessions sur la partie photo, qui se retrouve bien moins intéressante que sur un OnePlus 10 Pro. Contrairement à son grand-frère, le OnePlus 10T ne bénéficiera pas du même partenariat avec Hasselblad sur la partie photo. OnePlus préfère vraisemblablement réserver cela à ses smartphones le plus haut de gamme, qui bénéficient de capteurs photo plus performants.

L’appareil misera donc sur une configuration à trois caméras très similaire à ce qu’on retrouve sur la gamme Nord. En effet, le OnePlus 10T utilisera un capteur principal IMX766 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. La partie selfie est assurée par un capteur de 16 MP.

Prix et disponibilité

Il faudra vous montrer patient avant de pouvoir mettre la main sur le OnePlus 10T, puisque le fabricant annonce que le smartphone ne sera disponible qu’à partir du 25 août prochain. Il sera toutefois possible de le précommander à partir du 11 août sur Amazon et le site officiel, avant qu’il ne soit commercialisé chez Fnac Darty à la fin du mois.

Au niveau des tarifs, le OnePlus 10T sera proposé à partir 729 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et à 829 euros avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’appareil se déclinera en deux coloris : Moonstone Black et Jade Green. Pour toute précommande sur le site officiel, OnePlus vous offrira une chance de gagner un OnePlus 10T gratuit, des codes de réduction, des écouteurs ou encore des accessoires.

La bonne nouvelle, c’est que OnePlus inclura bien un adaptateur secteur de 160 W dans la boîte, même si le smartphone est limité à 150 W. Il sera livré avec OxygenOS 12.1 basé sur Android 12, et recevra trois mises à jour d’Android majeures et 4 ans de correctifs de sécurité. Il recevra bientôt Oxygen OS 13, qui a été présenté à l’occasion de la même conférence.