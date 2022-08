Le Nothing Phone 1 survit de justesse à ce test de résistance extrême

Le Nothing Phone 1 est sorti il y a quelques semaines déjà, et ce dernier a déjà pu passer entre les mains expertes du youtubeur JerryRigEverything. Le smartphone a subi le célèbre test de durabilité, et s’en est plutôt bien sorti.

Alors que le lancement du Nothing Phone 1 n’a pas été de tout repos pour le fabricant anglais, qui doit faire face à de nombreux problèmes techniques et des délais de livraison interminables, l’appareil a déjà passé une série de tests sur la chaîne YouTube de JerryRigEverything, qui mesure la durabilité des smartphones.

Tout d’abord, le youtubeur commence par tester la solidité de l’écran face aux rayures. On sait que le Nothing Phone (1) est protégé par du Gorilla Glass 5 des deux côtés, et comme on pouvait s’y attendre, les rayures sont visibles à partir du niveau 6 sur l’échelle de Mohs, avec des rayures plus profondes au niveau 7. Pour ceux qui veulent un peu plus de protection, un film en plastique se trouve déjà sur l’écran.

Le Nothing Phone 1 n’a pas craqué sous la pression

D’après le test du JerryRigEverything, l’écran du Nothing Phone (1) est capable de survivre à une flamme pendant plus de 40 secondes. L’écran devient blanc, mais finit par retrouver une bonne partie de ses couleurs. Du côté des tranches, celles-ci sont faites d’aluminium recyclé, un atout face aux smartphones de ce segment qui sont généralement en plastique.

Enfin, dans la dernière partie du test, le youtubeur met à l’épreuve l’intégrité structurelle du smartphone. En essayant de le plier vers l’avant, on entend un bruit assez inquiétant qui nous laisse penser qu’une partie interne de l’appareil a bougé, ou que certaines parties à l’arrière se décollent. Cependant, lorsqu’il est plié vers l’arrière, le smartphone ne bronche pas.

En y regardant de plus près, on voit que le smartphone s’est presque cassé en deux depuis l’emplacement de l’antenne blanche sur la tranche. Sur la plupart des smartphones, il s’agit d’un énorme point faible pour la structure. Le Nothing Phone (1) a donc résisté de justesse, et on espère que Nothing consolidera cette partie sur une prochaine génération. Il fait beaucoup mieux que le OnePlus 10 Pro, qui s’était lui cassé en deux au cours du même test.