Le Pixel 6 Pro survit à ce test de résistance de l’extrême

Le Pixel 6 Pro vient de passer entre les mains de Zack Nelson, le YouTubeur plus connu sous le nom de Jerry Rig Everything. Fidèle à ses habitudes, le vidéaste a testé la solidité du smartphone lors d'un test de résistance. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, le nouveau flagship de Google a survécu à cette épreuve avec les honneurs.

Au début de la vidéo (visible en fin d'article), Jerry Rig Everything commence par tester la robustesse de l'écran tactile du Pixel 6 Pro. Grâce à sa protection Gorilla Glass Victus, le terminal encaisse aussi bien les coups de cutter que la plupart des autres téléphones haut de gamme du marché.

De même, la caméra pour les selfies, cachée dans une petite cavité, est bien protégée contre les aléas de la vie quotidienne. Même son de cloche du côté du lecteur d'empreintes digitales caché sous l'écran. Il fonctionne encore correctement malgré les rayures. Par contre, la flamme d'un briquet laisse une marque indélébile sur le dalle tactile. Les pixels de l'écran ont vraisemblablement grillés au contact du feu.

Le Pixel 6 Pro ne plie pas sous la pression

Il s'attaque ensuite au cadre qui encercle le smartphone. Comme le note Jerry Rig Everything, Google a utilisé du métal cette année. L'an dernier, le Pixel 5, moins haut de gamme, se contentait d'un cadre de plastique. Sur le Pixel 6 Pro, on ne trouve du plastique que sur le dessus. Si le métal intégré résiste bien aux coups de lame, ce n'est pas le cas du morceau en plastique, qui s'effrite rapidement.

De leur côté, le dos et l'appareil photo ultra proéminent du Pixel 6 Pro sont protégés par une couche de verre résistante aux égratignures. Là encore, une petite section de plastique autour du bandeau de l'appareil photo reste sensible aux coups de cutter du vidéaste.

Comme toujours, la vidéo se termine sur un test de pliage. Pendant ce test, Jerry Rig Everything tente de plier le smartphones à mains nues. Malgré la pression exercée, le cadre du Pixel 6 Pro n'a pas bougé d'un pouce. “La construction est solide et ne craque pas”, note Jerry Rig Everything. Dans l'ensemble, le Pixel 6 Pro a survécu à ce test de résistance. Ce n'était pas le cas du Pixel 5 ou du Pixel 4 XL.