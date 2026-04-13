Le Nothing Phone (4a) Pro est très résistant, à un détail près

Le célèbre youtubeur JerryRigEverything a mis le Nothing Phone (4a) Pro à l'épreuve des ses outils de torture. Le smartphone s'en sort très bien, sauf sur un point qui pourrait poser problème aux plus distraits.

nothing phone 4a pro test
Crédits : Phonandroid

Chute depuis le coin de la table ou à cause d'une main qui glisse, choc contre les clés placées par inadvertance dans la même poche… Nos smartphones ne sont pas à l'abri de l'accident bête qui va rayer voire fissurer écran, coque ou capteur photo. C'est pourquoi les constructeurs essayent de rendre leur appareil le plus résistant possible. Ils y parviennent avec plus ou moins de succès, comme en atteste les vidéos du youtubeur JerryRigEverything.

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Si vous ne le connaissez pas, il est célèbre pour ses tests de résistance mettant à l'épreuve les smartphones du moment, par exemple le Galaxy S26 Ultra de Samsung. À coups de lame aiguisée, de pointe en métal ou de briquet, le vidéaste torture les smartphones jusqu'au point de rupture. Dernièrement, c'est le Nothing Phone (4a) Pro qui est passé sur sa table. Les résultats sont très satisfaisants, sauf su un point.

Le Nothing Phone (4a) Pro résiste à beaucoup de choses, à condition de ne pas faire ceci

Commençons par la fin : JerryRigEverything complimente le Nothing Phone (4a) Pro pour avoir passé les épreuves “haut la main“. Pour lui, c'est le smartphone le mieux construit du fabricant londonien. Le seul souci repéré concerne la certification IP65 de l'appareil. Celle qui garantit une étanchéité complète et une bonne imperméabilité à l'eau. Pour protéger le micro du mobile, Nothing a placé un genre de “filet” derrière le trou. Ce dernier est juste à côté de celui contrôlant l'ouverture du compartiment à carte SIM.

Or, il s'avère que si vous enfoncez par mégarde la pointe servant à ouvrir ce compartiment dans le trou du microphone, vous pouvez percer le filet de protection. Certes, le Nothing Phone (4a) Pro possède une autre couche assurant l'étanchéité, mais comme le fait remarquer le youtubeur, les autres smartphones ne présentent pas une telle “vulnérabilité”. Soyez donc vigilant.


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