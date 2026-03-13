Le Galaxy S26 Ultra se fait torturer dans un test de résistance, à quel point est-il costaud ?

Le Galaxy S26 Ultra est-il un smartphone résistant ? Un YouTubeur le met à l'épreuve dans des conditions extrêmes pour en avoir le cœur net.

s26 ultra résistance
Crédit : JerryRigEverything

Le Galaxy S26 Ultra est désormais officiellement disponible et le YouTubeur JerryRigEverything a pu lui faire son traditionnel test de résistance. Dans une vidéo qui dure un peu moins de 9 minutes, il malmène le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung en lui faisant passer toute une batterie d'épreuves pour mettre à mal sa durabilité.

L'écran est le composant dont la résistance est sans doute le plus important. L'affichage du Galaxy S26 Ultra est protégé par un verre Gorilla Armor 2 fabriqué par Corning. Il parvient à rayer l'écran du smartphone à partir d'un médiator de niveau 6, mais les rayures sont à peine visibles dans ce cas. Il faut passer à un médiator de niveau 7 pour voir aisément que l'écran du mobile est endommagé. Il s'agit d'une très bonne performance.

L'écran du Galaxy S26 Ultra est très résistant

En outre, le lecteur d'empreintes digitales ultrasonique intégré à l'écran a continué à fonctionner comme d'habitude et sans perte de performances malgré la présence des rayures sur le verre de l'écran. Lors du test du briquet, la flamme a nécessité environ 20 secondes pour brûler l'écran, mais les dégâts occasionnés ne sont pas permanents. Dès que le briquet a été retiré, les pixels ont pu retrouver leur aspect normal.

Le Galaxy S26 Ultra a ensuite enduré le traditionnel test de flexion. Il y a quelques années, les smartphones craignaient particulièrement cette épreuve, mais ils sont devenus bien plus résistants avec le temps. Pas de mauvaise surprise, le mobile ne bronche pas, que la pression soit exercée à l'avant ou à l'arrière de l'appareil. Récemment, le Galaxy Z TriFold avait échoué à ce test, mais ce modèle dispose d'un design très particulier avec deux charnières pour le plier.

Le Galaxy S26 Ultra s'en sort très bien dans ce test de durabilité, que vous pouvez visionner en entier en lançant la vidéo ci-dessous. Avant de le torturer, JerryRigEverything avait démonté le Galaxy S26 Ultra, nous donnant un aperçu de son nouveau téléobjectif périscopique.


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