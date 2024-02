Le Nothing Phone 2a dévoile ses performances dans un premier benchmark, vous en aurez pour votre argent

À quelques semaines de sa présentation officielle, le Nothing Phone 2a se dévoile dans une fuite qui révèle des performances prometteuses et marquent son positionnement dans le segment des smartphones de milieu de gamme.

Le Nothing Phone 2a se profile déjà comme une révolution dans l'univers des smartphones milieu de gamme, avec un positionnement tarifaire agressif. Avant même son lancement officiel, les rumeurs et les fuites esquissent le portrait d'un appareil alliant performance, design et accessibilité. Proposé à un prix défiant toute concurrence, ce nouveau venu promet de rivaliser avec des géants tels que le Redmi Note 13 Pro+ , en s’appuyant sur son abordabilité sans vouloir faire de compromis sur la qualité.

Doté d'un écran FHD+ de 6,7 pouces à taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Nothing Phone 2a ne lésine pas sur les caractéristiques haut de gamme. Avec le processeur MediaTek Dimensity 7200 sous le capot, il se positionne donc comme un concurrent direct du Pixel 7A, tout en se démarquant par son design unique et son système d'éclairage LED Glyph. Offrant des options de mémoire et de stockage variées, ce smartphone est prêt à séduire un large public, cherchant à combiner innovation et accessibilité.

Des scores impressionnants qui préfigurent le potentiel du Nothing Phone 2a

Selon les résultats apparus sur AnTuTu, les performances du Nothing Phone 2a affichent un score total de 738 164, surpassant ainsi des modèles concurrents tels que le Redmi Note 13 Pro+ et le OnePlus Nord CE 3, tous deux équipés du même processeur MediaTek Dimensity 7200. Ces chiffres illustrent les capacités du smartphone, notamment avec un score de 236 788 en CPU et 180 516 en GPU, suggérant une utilisation fluide et réactive, tant pour les applications quotidiennes que pour les jeux gourmands en ressources.

Le Nothing Phone 2a se distingue également par son approche en matière de design et de fonctionnalités. La présence du système Glyph LED, au-delà de son attrait esthétique, introduit une interaction visuelle innovante avec l'appareil, offrant une indication lumineuse pour les notifications et la musique. La compatibilité avec la recharge rapide de 45W transforme le rechargement en un processus efficace et pratique, tandis que la dernière version de Nothing OS, basée sur Android 14, garantit une fluidité et une sécurité renforcées, marquant ainsi un pas en avant significatif dans l'évolution des smartphones de milieu de gamme

Source : gsmarena