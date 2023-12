Nothing Phone 2a : le prix et la fiche technique dévoilés, ce milieu de gamme a tout pour faire rêver

Le Nothing Phone 2a, attendu pour sa révélation officielle en 2024, s'annonce comme un concurrent sérieux dans le segment des smartphones abordables. Son prix qui risque de défier les attentes va lui permettre de rivaliser avec des modèles comme le Google Pixel 7A.

Le marché des smartphones se prépare à accueillir un nouveau joueur : le Nothing Phone 2a. Selon les estimations basées sur les dernières fuites, ce smartphone transparent abordable devrait être proposé à un prix inférieur à 400 euros. Cette estimation le positionne comme un concurrent sérieux face au Google Pixel 7A, actuellement vendu à 509 euros, offrant ainsi une alternative plus économique sans sacrifier la qualité ou le design.

Nothing, déjà reconnu pour ses designs novateurs et ses fonctionnalités, vise à rendre la technologie avancée plus accessible avec le Phone 2a. La fiche technique de ce modèle, qui se précise, révèle un équilibre entre performance et esthétique à un prix compétitif. Elle contraste justement avec le Pixel 7A qui est un choix reste populaire à un prix plus élevé.

Nothing Phone 2a : comparaison des caractéristiques du prix de ce smartphone face à la concurrence

Sur le plan technique, le Nothing Phone 2a se distinguerait par un écran FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui promettrait une expérience visuelle impressionnante. En comparaison, le Google Pixel 7A dispose d'un écran plus petit de 6,1 pouces. Côté processeur, il serait alimenté par le MediaTek Dimensity 7200, tandis que le second utilise le processeur Tensor G2 de Google. En termes de mémoire et de stockage, il offrirait des configurations de 8 GB / 128 GB et 12 GB / 256 GB, alors que le modèle de chez Google est proposé en une seule configuration de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le Nothing Phone 2a se démarque par son design unique avec le système Glyph LED, offrant une esthétique distinctive. À l'inverse, le Pixel 7A suit le design épuré caractéristique de la série Pixel et se distingue par sa taille compacte, facilitant son utilisation à une main. Concernant la batterie, bien que les détails pour le Nothing Phone 2a ne soient pas encore disponibles, on l’imagine similaire à son concurrent de chez Google qui est équipé d'une batterie de 4385 mAh. En termes de prix, le Nothing Phone 2a est estimé 100 euros moins chers que ce dernier.

Avec son annonce prévue au MWC 2024 qui aura lieu du 26 au 29 février 2024, ce smartphone est positionné pour offrir des qualités supérieures à un prix agressif, se mesurant aux appareils comme le Pixel 7A, plus onéreux, mais reconnu pour sa robustesse et ses performances.