LineageOS se met à jour et offre un grand relooking à ses applications

La ROM custom LineageOS passe à la dernière version d'Android 14 dans une mise à jour qui en profite pour modifier les applications système en profondeur avec l'adoption du design Material You.



La démarche est beaucoup moins courante qu'il y a quelques années, mais il fut un temps où beaucoup d'utilisateurs s'adonnaient au root de leur smartphone Android. Une manipulation leur donnant les droits administrateurs sur l'appareil et donc la possibilité d'y apporter toutes sortes de modifications impossibles à implémenter autrement. Parmi elles, la plus connue était sans doute le changement du système Android par une ROM custom. En ces temps-là, le nom de CyanogenMod circulait abondamment dans la communauté des bidouilleurs.

Après 8 ans de bons et loyaux services, l'alternative fait ses adieux et prend le nom de LineageOS, ROM custom toujours populaire et active aujourd'hui. C'est elle qui permet de faire tourner Android 14 sur un Galaxy S3 et un Galaxy Note 2 par exemple. Grâce à un changement récent, elle se met à jour plus rapidement qu'avant pour “rattraper” celle que Google déploie sur Android. La dernière en date est basée sur Android 14 QPR 1 de septembre 2023. L'occasion pour les développeurs d'opérer un lifting important de leurs propres applications.

La dernière mise à jour de Lineage OS 21 rafraîchit ses applications système en profondeur

Les équipes de LineageOS expliquent que “des applications telles que Ouverture [l'application caméra, ndlr] ont vu leurs fonctionnalités et leur expérience utilisateur considérablement améliorées, tandis que bon nombre [des] applications vieillissantes telles que Jelly, Téléphone, Contacts, Messagerie, LatinIME (clavier) et Calculatrice ont fait l'objet d'une refonte presque complète qui les amène dans l'ère Material You“, en référence au design Android actuel. Une nouvelle application fait aussi son apparition : Glimpse, qui sert de galerie par défaut désormais.

Outre les changements visuels, la dernière version de LineageOS s'accompagne de nombreuses améliorations de performances invisibles, mais que l'on remarque à l'utilisation. L'ensemble devrait paraître plus fluide globalement. Notez enfin que même si vous constatez que le numéro de la ROM ne change pas après la mise à jour, celle-ci a bel et bien eu lieu. LineageOS change sa manière de numéroter ses sorties, aussi on reste sur la 21 au lieu d'afficher 21.1.