Nothing Phone 2a : la fiche technique se précise, des mois avant le lancement officiel

Le Nothing Phone 2a promet d’être bien plus abordable que les autres smartphones de la société britannique, et avant sa sortie officielle, nous en savons déjà un peu plus au sujet de ses caractéristiques techniques.

Après les Nothing Phone 1 et Nothing Phone 2, qui ont largement bousculé le marché des smartphones grâce à leurs design atypiques, le fabricant britannique se prépare à lancer un nouvel appareil transparent, le Nothing Phone 2a. Ce dernier semble s’aligner sur la même nomenclature que Google, c’est-à-dire qu’il s’agira vraisemblablement d’une série bien plus abordable.

Des rapports précédents ont dévoilé que le smartphone, portant le nom de code « Pacman », allait être propulsé par un processeur de milieu de gamme, le MediaTek Dimensity 7200. Désormais, on connait grâce à un rapport de smartprix quelques spécifications techniques supplémentaires, notamment du côté de la partie photo.

Le Nothing Phone 2a ne sera pas très différent des deux autres modèles en photo

D’après les informations de smartprix, le Nothing Phone 2a sera équipé de deux caméras. Le capteur principal serait un Samsung S5KGN9 de 50 MP, d’une taille de 1/1.5 pouce. Il serait donc presque aussi grand que l’IMX766 du Nothing Phone (1). Il sera accompagné par un capteur ultra grand-angle Samsung S5KJN1 de 50 MP, comme les modèles précédents. La fiche technique promet donc d’être très similaire.

Au niveau de la caméra frontale, on retrouvera cette fois-ci un capteur Sony IMX615 de 32 MP. Le Nothing Phone 2a utiliserait également un écran de 6,7 pouces FHD+ signé BOE d’une définition de 1084 x 2412 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le smartphone comprendra sept fonds d'écran baptisés “Ruxe”, “Nexul”, “Azunim White”, “Orbique”, “Rubrane Black”, “Ambra” et “Virmar”. Au dos, on retrouvera également 3 LED, qui constitueront le système Glyph de l’appareil.

Enfin, nous savons que le Nothing Phone 2a devrait être dévoilé à Barcelone à l’occasion du MWC 2024, le salon qui se tiendra le 27 février prochain. Il reste maintenant à savoir à quel tarif sera dévoilé le smartphone. Compte tenu de ses caractéristiques techniques, on s’attend à ce qu’il soit commercialisé à environ 400 euros, mais il faudra attendre la présentation officielle pour en savoir davantage.

Source : smartprix