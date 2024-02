Nothing Phone (2) : on sait combien coûtera le smartphone abordable transparent en France

Il n’aura finalement pas fallu attendre le lancement officiel du Nothing Phone (2a), le nouveau smartphone transparent de milieu de gamme de l’entreprise britannique, pour connaitre son tarif chez nous.

Après avoir dévoilé les tarifs français des Xiaomi 14 et 14 Ultra, mais aussi du prochain Honor Magic 6 Pro, le célèbre leaker billbil-kun a de nouveau levé le voile sur le prix d’un appareil qui n’a pas encore été officiellement lancé : le Nothing Phone 2a.

Ce dernier est attendu dès le 5 mars prochain en Europe, mais avant sa sortie, le smartphone a déjà fait l’objet de nombreuses fuites. On connait depuis plusieurs semaines maintenant ce qu’il faut attendre de la fiche technique de l’appareil, et comme on s’en doutait, le Nothing Phone 2a sera bien plus abordable que ses prédécesseurs.

Quel prix pour le Nothing Phone 2a en France ?

Selon les informations récoltées par Dealabs, le Nothing Phone 2a sera disponible en deux versions à sa sortie, l’une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et l’autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Deux coloris sont également prévus : Blanc et Noir.

Pour ce qui est du tarif, Nothing aurait choisi de commercialiser son smartphone à partir de 349 euros pour la version de base, et il faudra débourser 399 euros pour la version la plus puissante. On est donc bien en dessous des tarifs pratiqués pour les modèles précédents, notamment grâce à une fiche technique un peu plus modeste, et un design qui comprendra vraisemblablement moins de LEDs à l’arrière.

Pour rappel, le Nothing Phone de première génération avait été lancé à 469,99 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le nouveau modèle devrait donc se positionner comme l’un des appareils les plus intéressants de son segment, et rivaliser directement avec certains smartphones très populaires tels que les Redmi Note 13. On vous dira évidemment tout ce qu’il faut savoir au sujet du Nothing Phone 2a au moment de sa sortie d’ici un peu moins d’un mois. En attendant, tous les yeux sont tournés vers d’autres appareils qui seront lancés au cours du salon MWC 2024 de Barcelone.