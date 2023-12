Le Nothing Phone 2a, le smartphone transparent abordable, a peut-être déjà une date de sortie

Après le succès du Nothing Phone (2), la société se prépare à lancer une nouvelle aventure avec le Nothing Phone 2a, un appareil plus abordable qui vise à offrir un design hors du commun au plus grand nombre.

Les rumeurs concernant le Nothing Phone 2a ont commencé à circuler ces dernières semaines, appuyées par des listes réglementaires confirmant l'existence d'un nouvel appareil portant le numéro de modèle A142. Les premières fuites ont laissé entrevoir des détails clés, tels qu'un écran de 6,7 pouces et une caméra selfie centrée.

Désormais, une vidéo de l’appareil vient de dévoiler à quoi ressemblera ce nouveau smartphone au design plutôt atypique. Il ne reprendra pas l’apparence des deux premiers smartphones de l’entreprise.

Le Nothing Phone 2a promet un design unique

Comme on peut le voir dans la vidéo partagée par Dylan Roussel sur X, le smartphone sera équipé de 2 capteurs photo à l’arrière, comme les autres appareils de la société, mais ceux-ci seront cette fois-ci placés au centre plutôt que dans un coin.

Les caméras seront entourées de 3 LED, qui constitueront le système Glyph de l’appareil. Pour rappel, c’est cet élément qui distingue les smartphones de Nothing de ses concurrents. La LED positionnée en haut sera capable d’afficher dynamiquement plusieurs informations dont notamment le volume de votre smartphone.

Le nom de code “Pacman” est associé à ce rendu, conformément à la tradition de Nothing qui consiste à nommer ses téléphones d'après des jeux vidéo classiques. Le Nothing Phone (1) avait pour nom de code “Spacewar”, et le Phone (2) était surnommé “Pong”. On apprend également que la société entend utiliser un processeur MediaTek Dimensity 7200.

Le Nothing Phone 2a devrait faire ses débuts lors du prochain Mobile World Congress (MWC) qui se tiendra à Barcelone le 27 février. Nothing a déjà envoyé une invitation pour un événement à la même date avec la mention « Nothing to see » (rien à voir), ce qui suggère que les fans peuvent s'attendre à une présentation du smartphone à cette date.

Il reste maintenant à savoir à quel prix sera commercialisé l’appareil. Compte tenu du processeur utilité, on s’attend à ce que l’appareil soit affiché à moins de 400 euros en France, mais il faudra attendre la présentation officielle pour en être sûrs.

Source : Dylan Roussel