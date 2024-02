Android 15 chargerait plus rapidement les pages Web, voici comment

La première version développeur d'Android 15 est à peine sortie que déjà son code est disséqué pour en révéler les secrets. L'un d'eux montre comment Google veut accélérer le chargement des pages Internet.



Vous profitez d'Android 14 depuis son arrivée en octobre 2023 ? Ne vous y attachez pas trop, tout le monde a déjà les yeux rivés sur Android 15, dont la première version développeur (DP1) est sortie le 16 février 2024. Et qui dit installation d'une nouvelle mouture d'Android dit fouille approfondie de son code pour en extraire les secrets de fonctionnement. L'un d'eux concerne un composant bien connu de nos smartphones : la mémoire RAM. Pour faciliter le fonctionnement de certaines applications, Google a introduit à l'époque d'Android 7.0 Nougat un système appelé PinnerService.

Pour faire simple, il épingle à la mémoire RAM les processus qu'il ne faut pas arrêter. Par exemple ceux qui permettent de faire fonctionner le lanceur d'applications Google ou l'appareil photo. Comme ces deux programme sont utilisés très régulièrement, mieux vaut de pas les forcer à partir de 0 chaque fois que l'on s'en sert, ce qui ralentirait la navigation. Dans la version DP1 d'Android 15 un nouveau venu fait son apparition dans la liste des processus attachées à la RAM : une partie d'Android System WebView appelée librairie trichrome.

Ce changement invisible devrait afficher vos pages Web plus vite sous Android 15

Android System WebView est ce qui permet aux applications d'afficher du contenu Web. Exemple : le lecteur de flux RSS Feedly s'en sert pour montrer à l'écran des articles directement, sans ouvrir le navigateur par défaut. Ce programme est basé sur Chromium, qui sert aussi à Chrome mais en est indépendant. Afin d'éviter les doublons, Google a créé la librairie trichrome qui contient des éléments partagés par les deux. C'est donc cette dernière qui est verrouillée dans la mémoire RAM sur Android 15.

Concrètement, cela devrait accélérer le fonctionnement de WebView et donc l'affichage des contenus Web qui s'en servent. Le changement sera surtout notable sur les smartphones avec peu de mémoire RAM, les plus hauts de gamme en ayant largement plus qu'il n'en faut pour fonctionner sans ralentissement. Gardons tout de même à l'esprit que Google pourrait supprimer ce changement dans la prochaine version test d'Android 15, ou proposer un système différent pour le même résultat.

Source : Android Police