AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de 2023

Le marché des smartphones Android a accueilli un grand nombre de smartphones au cours des dernières semaines, ce qui a totalement chamboulé le classement AnTuTu des appareils les plus puissants.

Cela fait quelques semaines maintenant que de nombreux fabricants de smartphones chinois lancent leurs nouveaux appareils haut de gamme, équipés des dernières puces surpuissantes Snapdragon 8 Gen 3 et MediaTek Dimensity 8300. Si Xiaomi a été le premier à sauter le pas avec ses Xiaomi 14, le top 10 du classement des smartphones les plus puissants de décembre 2023 sur AnTuTu est désormais entièrement rempli de nouvelles références.

Ce qui est assez étonnant, c’est que selon le célèbre benchmark, l’appareil le plus performant de l’année 2023 n’est pas un smartphone gaming. C’est le OnePlus 12, le dernier-né du fabricant chinois, qui vient prendre la première place avec un score de 2 188 135 points. Ce dernier est propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3, mais surtout par 24 Go de RAM. C’est plus que la plupart des ordinateurs portables.

Les smartphones les plus puissants de 2023 sont tous chinois

On retrouve aussi sur le podium deux autres smartphones, propulsés cette fois-ci par le MediaTek Dimensity 9300. Il s’agit du Vivo X100 en deuxième position, et le iQOO Neo9 Pro, la société fondée par Vivo qui opère désormais indépendamment.

Il est intéressant de noter que les smartphones dits « Pro » ne sont pas forcément plus performants que les modèles « classiques ». La quatrième position est occupée par le iQOO 12, tandis que l’iQOO 12 Pro doit se contenter de la 5e place.

En sixième position se trouve le smartphone gaming le plus avancé du marché à l’heure actuelle, le RedMagic 9 Pro+. On s’attendait pourtant à ce qu’il occupe la première place, comme c’était le cas de ses prédécesseurs. Nous avons d’ailleurs pu tester une des versions de l’appareil il y a quelques jours seulement, ce dernier étant désormais disponible chez nous.

Vient ensuite le Nubia 260 Ultra, puis le Vivo X100 Pro, lui aussi étant moins puissant que le Vivo X100. Enfin, le classement est complété par le Xiaomi 14 en neuvième position, et le Xiaomi 14 Pro en dixième position.

Quels sont les smartphones milieu de gamme les plus rapides de 2023 ?

AnTuTu en a également profité pour publier le classement des 10 smartphones les plus puissants sur le segment milieu de gamme. Un d’eux se démarque clairement de la concurrence et culmine à pas moins de 1 413 428 points : le Redmi K70E. Il est donc presque aussi performant que les modèles haut de gamme de 2023.

Le Redmi K70E n’était malheureusement pas arrivé en France, comme c'est le cas de tous les modèles de cette série depuis son lancement, mais un autre smartphone devrait beaucoup s’en inspirer au cours des prochains jours : le Poco X6 Pro. Ce dernier utilisera la même puce, et deviendra ainsi l’appareil le plus puissant de sa catégorie.

La suite du classement est constituée de nombreux modèles qui ne sont pas non plus accessibles chez nous : le Realme GT Neo 5 SE, le Redmi Note 12 Turbo, l’OPPO Reno 11 5G, l’iQOO Z8, l’iQOO Neo 7 SE, le Vivo S17 Pro, le Vivo S18, le Redmi Note 12T Pro et le Redmi K60E.

En France, le smartphone milieu de gamme qui s’est probablement le plus démarqué en termes de performances cette année est le Poco F5, puisqu’il s’agit d’une version renommée du Redmi Note 12 Turbo, à la troisième position. Son Snapdragon 7+ Gen 2 est presque aussi performants qu’un Snapdragon 8+ Gen 1, le processeur le plus puissant de 2022. On attend donc avec impatience de voir ce qu’il adviendra du Poco F6, qui devrait arriver au printemps. Il se pourrait qu’il adopte un Snapdragon 8 Gen 2, la puce haut de gamme de 2023, mais il faudra attendre davantage d'informations pour en être sûrs.