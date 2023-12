Nothing vient d’annoncer le lancement d’une collection de vêtements aux couleurs de ses appareils. Une annonce qui tombe un brin à plat, alors que tout le monde s’attendait à une présentation du Nothing Phone 2a. Le smartphone a en effet fait l’objet d’une fuite récemment, avec quelques détails de sa fiche technique dévoilés au grand jour.

S’il y a une chose que l’on ne peut pas enlever à Nothing, c’est bien son sens du teasing. Le constructeur a toujours su faire monter l’attente auprès de ses utilisateurs, au point, parfois, de se tirer une petite balle dans le pied. Sa dernière frasque en la matière vient confirmer la chose. Hier, la firme a brièvement modifié sa biographie sur X, anciennement Twitter, en indiquant que « quelque chose arrive cette semaine ».

Il n’a pas fallu longtemps pour que le web se mette à spéculer sur le Nothing Phone 2a. Pourtant, c’est tout autre chose que nous préparait le constructeur. En effet, plutôt qu’un smartphone, la marque a décidé de lancer sa propre collection de vêtements inspirés de ses appareils. Pas d’habillage tout en LED cette fois, mais une esthétique qui n’est bien sûr pas sans rappeler les autres produits de la marque.

Une ligne de vêtements à la place du Nothing Phone 2a

« Des vêtements de travail que l’on veut encore porter une fois le travail terminé ». Voilà comment Nothing présente sa marque Apparel, dont on connaît encore que très peu détails. La vidéo qui accompagne présente bel et bien une veste inspirée des uniformes de travail, qui semble par ailleurs très résistante à l’eau, mais pour l’heure, on n’en sait pas beaucoup plus. Si ce n’est la date de lancement : ce jeudi 7 décembre, à 12 h.

Si cette annonce ravira certainement les fans les plus dévoués à la marque, difficile de ne pas être déçu quand tout pointait vers une annonce du Nothing Phone 2a. Il y a quelques jours, le smartphone est apparu dans un listing, révélant un écran AMOLED de 6,7 pouces, un double capteur photo et l’interface Glyph bien connus des Nothing Phone. De par son nom, on imagine que ce dernier sera plus abordable que le Nothing Phone 2, disponible à partir de 605 €.