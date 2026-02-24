Voici les offres de précommande pour les Samsung Galaxy S26

Samsung va proposer des offres de précommande pour les Galaxy S26 pendant deux semaines. Découvrez ce que nous concocte la marque avant même l'annonce officielle.

Pas besoin d'attendre la conférence de présentation des Galaxy S26 pour connaître leur prix et les offres de précommande prévues par Samsung. À quelques heures de l'événement Unpacked du 25 février 2026 à 19 h (heure de Paris), on sait déjà ce qui attend les consommateurs qui veulent se procurer l'un des nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung dès sa disponibilité.

Selon Dealabs, la période de précommande se tiendra du 25 février au 10 mars 2026, ce qui nous amènerait à une sortie des appareils pour le 11 mars. En France, Samsung reconduit son programme de boost de stockage, permettant d'acheter une configuration avec plus de mémoire interne à moindre prix.

Galaxy S26 : les bonus de précommande

En précommandant, il devient inutile d'opter pour une version 256 Go, puisque celle à 512 Go coûte le même prix, et ce qu'il s'agisse du S26, du S26+ ou du S26 Ultra. Pour rappel, Samsung ne propose plus de modèle à 128 Go de stockage avec cette génération, ce qui fait augmenter le montant du ticket d'entrée pour la série. Dans le cas du Galaxy S26 Ultra 1 To, la marque offre une remise de 200 euros. Cette promotion est un peu moins intéressante que les années précédentes, quand on pouvait avoir l'appareil au tarif de celui à 512 Go. Le S26 Ultra 1 To étant 300 euros plus cher que le S26 Ultra 512 Go, le client doit réaliser un effort de 100 euros pour passer de 512 Go à 1 To de stockage.

Ensuite, un bonus de reprise d'un ancien appareil (smartphone, tablette ou montre connectée) permet de faire baisser la facture de 100 euros pour les S26 et S26+, ainsi que de 150 euros pour le S26 Ultra. En cumulant l'offre de stockage et le bonus de reprise, on peut donc économiser jusqu'à 350 euros sur l'achat de son mobile de 512 Go ou d'1 To.

Enfin, chaque commerçant peut appliquer ses propres avantages : opérateurs, programmes de membres chez Fnac et Boulanger, boutique officielle de Samsung… Le Galaxy S26 démarre à 999 euros, le S26+ à 1 269 euros et le S26 Ultra à 1 469 euros.