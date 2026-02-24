Galaxy S26 : une meilleure autonomie, mais une batterie qui se dégrade beaucoup plus vite ?

Les étiquettes énergétiques européennes des Galaxy S26 indiquent une amélioration de l'autonomie, mais aussi une batterie qui se dégrade plus rapidement pour les trois modèles.

samsung galaxy s26
Crédit : Onleaks

Une dernière fuite pour la route. Samsung va officiellement présenter ses Galaxy S26 ce 25 février, et à quelques heures de la conférence, de nouvelles indiscrétions nous parviennent. Cette fois, ce sont les étiquettes énergétiques européennes des trois modèles qui ont fuité, partagées par Ytechb.

Ces documents nous donnent une estimation de l'autonomie maximale des appareils, qui est bien plus élevée que pour les Galaxy S25. Samsung annonce 51 h d'autonomie pour le Galaxy S26, contre 37 h 16 pour le S25. Les Galaxy S26+ et S26 Ultra affichent quant à eux une autonomie de 55 h, là aussi en hausse par rapport aux 43 h 38 et 44 h 54 respectives de leur prédécesseur respectif.

Une batterie qui se dégrade plus vite ?

L'augmentation la plus spectaculaire va pour le modèle de base, qui est aussi le seul à voir la capacité de sa batterie augmenter. Selon la norme européenne, le Galaxy S26 embarque une batterie de 4 175 mAh, le S26+ de 4 755 mAh et le S26 Ultra de 4 855 mAh. Dans sa communication, Samsung devrait annoncer des capacités respectives de 4 300 mAh, 4 900 mAh et 5 000 mAh.

Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque les trois mobiles ont obtenu la meilleure note, un A, au test énergétique de l'UE. Sur la génération antérieure, Samsung avait seulement reçu un B. On peut donc s'attendre à une meilleure efficacité énergétique. Les smartphones de la série S26 sont aussi certifiés IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, ce qui n'est pas surprenant.

galaxy s26 batterie
Crédit : Ytechb

On constate par contre un énorme bémol avec ces étiquettes énergétiques. Elles indiquent que les batteries des Galaxy S26 supportent 1 200 cycles de charge complets avant de voir la santé de la batterie se détériorer et sa capacité réelle tomber à moins de 80 % de la capacité initiale. Cela signifie que la batterie va très vite se montrer moins performante. C'est très étonnant, car les Galaxy S25 étaient annoncés à 2 000 cycles de charge avant que la capacité de la batterie ne descende sous les 80 %. Il est difficile d'expliquer cet écart à ce stade. Peut-être s'agit-il d'informations temporaires qui seront mises à jour ? Nous serons bientôt fixés.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Près d’une publicité sur trois sur Meta mènerait vers une arnaque ou un malware

Les publicités sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Une étude récente révèle une proportion inquiétante d’annonces malveillantes sur Meta. Des millions d’utilisateurs pourraient être…

Nvidia va lancer ses processeurs pour PC portables cette année, Lenovo et Dell déjà intéressés

Certains PC portables, dont des machines des marques Lenovo et Dell, vont être équipés de puces Nvidia dès 2026. Déjà dominant sur le marché des cartes graphiques dédiées, Nvidia veut…

Les prochains smartphones pliables de Samsung vous alerteront quand vous risquez de les abîmer par inadvertance

Des indices laissés dans OneUI 9 nous permettent d’apprendre que les prochains Galaxy Z Fold et Z Flip intégreront plusieurs fonctionnalités visant à limiter les risques de dégâts. Notamment, l’utilisateur…

La Fédération Française d’athlétisme victime d’un piratage, les données de 11 millions d’adhérents sont dans la nature

Les données personnelles de 11 millions de Français sont désormais entre les mains de pirates après une cyberattaque ayant visé la Fédération Française d’Athlétisme. Les données sont d’ores et déjà…

Huawei lance les FreeBuds Pro 5 avec une réduction de bruit Dual-Engine inédite

Huawei dévoile une nouvelle génération d’écouteurs sans fil haut de gamme. Les FreeBuds Pro 5 misent sur une technologie de réduction de bruit inédite. La marque promet un son plus…

Huawei dévoile sa Watch GT Runner 2, la relève de la meilleure montre connectée sportive

Huawei annonce officiellement le lancement de sa nouvelle montre connectée à destination des sportifs : Watch GT Runner 2. Une fiche technique revue et améliorée… à condition d’y mettre le…

WhatsApp va enfin rattraper son retard sur la concurrence avec l’arrivée de cette fonctionnalité très attendue

WhatsApp pourrait bien être en train de préparer le déploiement global d’une fonctionnalité autrefois réservée aux utilisateurs de la version Business. Si tel est le cas, la messagerie rattrapera son…

Meilleur VPN en 2026 : comment bien le choisir ?

Nombreux sont les internautes qui ne se passent plus d’un VPN, que ce soit pour protéger leurs données en ligne ou contourner les restrictions géographiques. Après en avoir testé plusieurs,…

Xbox Game Pass : la formule Ultimate pourrait devenir vraiment intéressante

Après une grosse augmentation qui n’a clairement pas plu aux joueurs, l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate pourrait justifier son prix. L’idée est en cours de discussion chez Microsoft. En octobre…

Wear OS : cette nouveauté cruciale rend les alertes sismiques de votre montre connectée bien plus utiles

Google modifie le comportement des alertes sismiques d’Android sur les montres connectées tournant sous Wear OS et les rend bien plus utiles. L’objectif ? Vous prévenir d’un tremblement de terre même…