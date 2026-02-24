Galaxy S26 : une meilleure autonomie, mais une batterie qui se dégrade beaucoup plus vite ?

Les étiquettes énergétiques européennes des Galaxy S26 indiquent une amélioration de l'autonomie, mais aussi une batterie qui se dégrade plus rapidement pour les trois modèles.

Une dernière fuite pour la route. Samsung va officiellement présenter ses Galaxy S26 ce 25 février, et à quelques heures de la conférence, de nouvelles indiscrétions nous parviennent. Cette fois, ce sont les étiquettes énergétiques européennes des trois modèles qui ont fuité, partagées par Ytechb.

Ces documents nous donnent une estimation de l'autonomie maximale des appareils, qui est bien plus élevée que pour les Galaxy S25. Samsung annonce 51 h d'autonomie pour le Galaxy S26, contre 37 h 16 pour le S25. Les Galaxy S26+ et S26 Ultra affichent quant à eux une autonomie de 55 h, là aussi en hausse par rapport aux 43 h 38 et 44 h 54 respectives de leur prédécesseur respectif.

Une batterie qui se dégrade plus vite ?

L'augmentation la plus spectaculaire va pour le modèle de base, qui est aussi le seul à voir la capacité de sa batterie augmenter. Selon la norme européenne, le Galaxy S26 embarque une batterie de 4 175 mAh, le S26+ de 4 755 mAh et le S26 Ultra de 4 855 mAh. Dans sa communication, Samsung devrait annoncer des capacités respectives de 4 300 mAh, 4 900 mAh et 5 000 mAh.

Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque les trois mobiles ont obtenu la meilleure note, un A, au test énergétique de l'UE. Sur la génération antérieure, Samsung avait seulement reçu un B. On peut donc s'attendre à une meilleure efficacité énergétique. Les smartphones de la série S26 sont aussi certifiés IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, ce qui n'est pas surprenant.

On constate par contre un énorme bémol avec ces étiquettes énergétiques. Elles indiquent que les batteries des Galaxy S26 supportent 1 200 cycles de charge complets avant de voir la santé de la batterie se détériorer et sa capacité réelle tomber à moins de 80 % de la capacité initiale. Cela signifie que la batterie va très vite se montrer moins performante. C'est très étonnant, car les Galaxy S25 étaient annoncés à 2 000 cycles de charge avant que la capacité de la batterie ne descende sous les 80 %. Il est difficile d'expliquer cet écart à ce stade. Peut-être s'agit-il d'informations temporaires qui seront mises à jour ? Nous serons bientôt fixés.