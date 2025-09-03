Tesla abandonne les voitures électriques dans son nouveau plan stratégique

Tesla vient de dévoiler son “Master Plan Part 4” sur les réseaux sociaux. Mais contrairement aux attentes, ce document ne parle presque plus de voitures. L’entreprise trace une nouvelle route étonnante, dominée par l’intelligence artificielle.

Depuis 2006, Tesla publie des “Master Plans”, des feuilles de route censées guider l’évolution de l’entreprise. Ces plans ont souvent servi à comprendre les choix stratégiques du constructeur, de la création de modèles haut de gamme à la démocratisation des véhicules électriques. Ils ont permis de suivre une vision claire : produire des voitures toujours plus abordables et durables.

C’est ce qui semble changer avec le Master Plan Part 4, publié récemment par Elon Musk. Le texte, diffusé sur la plateforme X, ne fait presque plus mention de nouveaux modèles électriques. Tesla y présente une nouvelle ambition, centrée sur les robots humanoïdes, l’IA et les services autonomes comme les Robotaxi.

Tesla mise tout sur les robots Optimus et relègue les voitures au second plan

Ce nouveau plan évoque très peu les voitures électriques, sauf pour rappeler qu’elles ont servi de tremplin à d’autres technologies. Tesla insiste désormais sur le développement de produits physiques intégrant de l’intelligence artificielle. La marque veut incarner une nouvelle ère technologique, où la robotique devient le moteur principal de son activité. Le robot Optimus devient la figure de proue de cette nouvelle stratégie, censée représenter un marché colossal. Les Robotaxi, tout comme le système de conduite autonome, sont vus comme des solutions majeures pour transformer la mobilité.

L’entreprise veut “unifier le matériel et le logiciel”, en combinant ses capacités industrielles avec son savoir-faire en IA. Elle prévoit de déployer ces technologies à grande échelle dans les années à venir, en ciblant à la fois les particuliers et les entreprises. Elle affirme vouloir créer un monde plus sûr, plus propre et plus prospère, en s’appuyant sur des technologies autonomes.

Les voitures restent présentes, mais elles ne sont plus le cœur du projet. Ce revirement intervient alors que Tesla ne renouvelle que très peu ses modèles, misant désormais sur des fonctionnalités plutôt que sur le design. Ce changement de cap confirme que l’objectif n’est plus uniquement de produire des véhicules, mais de construire un écosystème technologique complet.