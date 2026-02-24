Les prochains smartphones pliables de Samsung vous alerteront quand vous risquez de les abîmer par inadvertance

Des indices laissés dans OneUI 9 nous permettent d'apprendre que les prochains Galaxy Z Fold et Z Flip intégreront plusieurs fonctionnalités visant à limiter les risques de dégâts. Notamment, l'utilisateur sera prévenu lorsque l'écran est mal plié ou qu'un corps étranger est venu se glisser entre les deux parties.

Il y a quelques jours, nous vous rapportions que One UI 9, la prochaine version de la surcouche Android made in Samsung, serait déjà en cours de test sur les prochains smartphones pliants de la firme. Ça n'a pas raté : quelque temps plus tard, voilà que certains utilisateurs ont mis la main sur la prochaine mise à jour, nous livrant au passage quelques détails croustillants sur celle-ci. Outre son interface ainsi révélée, on peut également y trouver des informations fort intéressantes à propos des prochains Fold coréens.

En effet, nos confrères d'Android Police ont réussi à dénicher des lignes de code au sein de One UI 9 faisant directement référence aux smartphones pliants de Samsung. Mieux encore, il semblerait que la surcouche intègre des fonctionnalités visant à améliorer leur durabilité, notamment en évitant que l'utilisateur ne les endommage sans s'en rendre compte. Comme vous pouvez vous en douter, il est ici question de l'écran.

Comme les prochains Galaxy Fold vont vous éviter de les endommager

Ces deux lignes de code contiennent chacune une phrase pour le moins équivoque : “Le téléphone n'a pas été complètement fermé” et “Votre téléphone ne s'est pas complètement refermé. Ouvrez de nouveau votre téléphone et vérifiez qu'il n'y a pas de substances externes sur l'écran pour éviter des dommages”. Ces dernières seraient ainsi reliées à Foreign, Material Detection (détection de matériaux étrangers), une nouvelle fonctionnalité exclusive aux prochains Galaxy Fold et Flip.

Il semblerait donc que les smartphones seront capables de repérer lorsqu'un objet quelconque empêche le smartphone de complètement se plier, le laissant ainsi vulnérable à tous types de dégâts. Selon nos confrères d'Android Police, il sera possible de désactiver ces alertes depuis les paramètres, mais on imagine que celles-ci seront actives par défaut. En outre, plusieurs images illustrant son fonctionnement ont également été retrouvées — confirmant au passage l'existence d'un 3e modèle de pliant plus large que ses deux voisins de gamme.