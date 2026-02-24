Huawei lance les FreeBuds Pro 5 avec une réduction de bruit Dual-Engine inédite

Huawei dévoile une nouvelle génération d’écouteurs sans fil haut de gamme. Les FreeBuds Pro 5 misent sur une technologie de réduction de bruit inédite. La marque promet un son plus immersif et des appels plus clairs, même en environnement bruyant.

freebuds pro 5 huawei

Huawei fait évoluer régulièrement sa gamme d’écouteurs. Les FreeBuds 4 avaient marqué une étape avec une réduction de bruit adaptative et des basses renforcées. Plus récemment, les FreeClip 2 ont occupé le haut du catalogue avec leur format ouvert et leur design distinctif. Les FreeBuds Pro représentent, eux, la branche fermée premium avec isolation active. Les nouveaux FreeBuds Pro 5 viennent donc renforcer cette famille orientée vers la performance audio et l’immersion.

Présentés à Madrid lors du HUAWEI Innovative Product Launch, les FreeBuds Pro 5 introduisent une architecture de réduction de bruit annoncée comme inédite. Huawei parle d’un système ANC Dual-Engine. L’objectif est de traiter plus efficacement les sons graves continus et les bruits aigus soudains. La marque annonce une amélioration de 220 % des performances par rapport à la génération précédente.huawei freebuds pro 5

Les FreeBuds Pro 5 inaugurent une architecture ANC Dual-Engine avec traitement IA 400 000 fois par seconde

Les FreeBuds Pro 5 reposent sur deux moteurs de réduction de bruit distincts. Un haut-parleur ultra-linéaire à double aimant s’occupe des basses fréquences. Un transducteur planaire micro ultra-fin traite les sons plus aigus. Les deux systèmes fonctionnent simultanément. Un modèle MIMO AI Sensing analyse les données sonores jusqu’à 400 000 fois par seconde. Il ajuste en temps réel les ondes anti-bruit émises par les écouteurs.

Huawei ajoute un Mode Awareness avancé. Celui-ci laisse passer certains sons importants, comme une annonce ou une voix proche. Un volume adaptatif ajuste automatiquement le niveau sonore selon l’environnement. Pour les appels, trois microphones et un capteur à conduction osseuse isolent la voix. Les écouteurs promettent des conversations claires même dans un environnement atteignant 100 dB. Ils résistent aussi au vent jusqu’à 10 m/s.

Côté audio, les FreeBuds Pro 5 intègrent un système Dual-Drive et le codec L2HC 4.0. Ils prennent en charge un flux sans perte jusqu’à 2,3 Mbps en 48 kHz et 24 bits avec des appareils compatibles. Quatre profils sonores sont proposés. Les écouteurs adoptent un nouveau design Star Oval et une certification IP57. Ils supportent la connexion simultanée à deux appareils. Ceux-ci sont disponibles à 199,99 €, avec une remise de 30 € jusqu’au 5 avril 2026.


