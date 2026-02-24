La Fédération Française d’athlétisme victime d’un piratage, les données de 11 millions d’adhérents sont dans la nature

Les données personnelles de 11 millions de Français sont désormais entre les mains de pirates après une cyberattaque ayant visé la Fédération Française d'Athlétisme. Les données sont d'ores et déjà en vente.

Hacker adolescent
Crédits : 123RF

Qu'on se le dise : vos données personnelles ont probablement déjà fuité sur Internet. Malgré tous les efforts des experts en cybersécurité, il est bien difficile d'empêcher les pirates de s'en prendre à des structures plus ou moins bien protégées, récupérant au passage les informations précieuses de milliers, parfois millions d'utilisateurs sans même qu'ils le sachent. Il y a toutefois un moyen relativement simple de le savoir : si un service que vous utilisez a récemment été piraté, il est très probable que vous fassiez partie des dommages collatéraux.

Ainsi, si vous avez souscrit à un club d'athlétisme au cours des 24 dernières années, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Sur X (anciennement Twitter), le hacker white-hat SaxX a annoncé que la Fédération Française d'Athlétisme a été victime hier soir d'une cyberattaque. On compte plus de 11 millions de Français dans la base de données ainsi dérobées par le pirate. Il s'agit de la plus grosse saisie numérique de l'histoire dans le domaine du sport hexagonal.

Sur le même sujet — 42 millions d’euros d’amende pour Free, la CNIL condamne l’opérateur suite à la cyberattaque de 2024

La FFA a été piratée et laisse s'envoler des millions des données personnelles

Selon SaxX, l'auteur de cette attaque ne serait autre que HexDex, un pirate bien connu du milieu et qui n'en est pas à son coup d'essai. En réalité, cela fait deux mois que lui et son complice ont accès au système de la FFA. Ce n'est qu'hier soit que ces derniers ont usé de leur accès SQL pour extraire toutes les données sans se faire repérer. Les dégâts sont gigantesques. On dénombre au moins 5 millions de mots de passe en clair et autant d'adresses IP que de victimes.

Mais il y a pire dans tout ça. Toutes ces données subtilisées n'auraient pas dû être là. En effet, la CNIL avait récemment ordonné à la FFA de supprimer ces dernières de ces systèmes, ce que l'organisme n'a visiblement pas fait. “Personne n'a peur de la CNIL”, accuse ainsi SaxX. “Entreprises et institutions gèrent comme bon [sic] elles l'entendent les données personnelles. Il y a une dette technique colossale”.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Près d’une publicité sur trois sur Meta mènerait vers une arnaque ou un malware

Les publicités sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Une étude récente révèle une proportion inquiétante d’annonces malveillantes sur Meta. Des millions d’utilisateurs pourraient être…

Nvidia va lancer ses processeurs pour PC portables cette année, Lenovo et Dell déjà intéressés

Certains PC portables, dont des machines des marques Lenovo et Dell, vont être équipés de puces Nvidia dès 2026. Déjà dominant sur le marché des cartes graphiques dédiées, Nvidia veut…

Les prochains smartphones pliables de Samsung vous alerteront quand vous risquez de les abîmer par inadvertance

Des indices laissés dans OneUI 9 nous permettent d’apprendre que les prochains Galaxy Z Fold et Z Flip intégreront plusieurs fonctionnalités visant à limiter les risques de dégâts. Notamment, l’utilisateur…

Galaxy S26 : une meilleure autonomie, mais une batterie qui se dégrade beaucoup plus vite ?

Les étiquettes énergétiques européennes des Galaxy S26 indiquent une amélioration de l’autonomie, mais aussi une batterie qui se dégrade plus rapidement pour les trois modèles. Une dernière fuite pour la…

Huawei lance les FreeBuds Pro 5 avec une réduction de bruit Dual-Engine inédite

Huawei dévoile une nouvelle génération d’écouteurs sans fil haut de gamme. Les FreeBuds Pro 5 misent sur une technologie de réduction de bruit inédite. La marque promet un son plus…

Huawei dévoile sa Watch GT Runner 2, la relève de la meilleure montre connectée sportive

Huawei annonce officiellement le lancement de sa nouvelle montre connectée à destination des sportifs : Watch GT Runner 2. Une fiche technique revue et améliorée… à condition d’y mettre le…

WhatsApp va enfin rattraper son retard sur la concurrence avec l’arrivée de cette fonctionnalité très attendue

WhatsApp pourrait bien être en train de préparer le déploiement global d’une fonctionnalité autrefois réservée aux utilisateurs de la version Business. Si tel est le cas, la messagerie rattrapera son…

Meilleur VPN en 2026 : comment bien le choisir ?

Nombreux sont les internautes qui ne se passent plus d’un VPN, que ce soit pour protéger leurs données en ligne ou contourner les restrictions géographiques. Après en avoir testé plusieurs,…

Xbox Game Pass : la formule Ultimate pourrait devenir vraiment intéressante

Après une grosse augmentation qui n’a clairement pas plu aux joueurs, l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate pourrait justifier son prix. L’idée est en cours de discussion chez Microsoft. En octobre…

Wear OS : cette nouveauté cruciale rend les alertes sismiques de votre montre connectée bien plus utiles

Google modifie le comportement des alertes sismiques d’Android sur les montres connectées tournant sous Wear OS et les rend bien plus utiles. L’objectif ? Vous prévenir d’un tremblement de terre même…