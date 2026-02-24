Dreame H14 : l’aspirateur eau et poussière atteint son prix le plus bas, mais l’offre expire bientôt !

Le ménage est une corvée qui prend du temps, surtout s’il faut passer l’aspirateur et la serpillère ensuite. Le Dreame H14 vous permet d’obtenir un nettoyage optimal en un seul passage. Et bonne nouvelle, il est actuellement à prix cassé sur Rakuten où il passe à seulement 269 € au lieu de 399 € grâce au code ELECTRO30 à renseigner au moment du paiement !

Dreame H14

Vous souhaitez gagner du temps lorsque vous nettoyez votre maison ? Les aspirateurs 2-en-1 vous facilitent la vie ! Ils transforment la corvée pénible du ménage en jeu d’enfant puisqu’ils aspirent et lavent vos sols en un seul passage. Vous économisez ainsi du temps précieux.

La marque Dreame a réussi à devenir un acteur incontournable sur le marché très concurrentiel des aspirateurs en proposant des modèles puissants et efficaces à des prix accessibles. Et bonne nouvelle, grâce au code ELECTRO30, vous pouvez vous offrir l’excellent Dreame H14 à prix cassé !

Alors qu’il était toujours en vente à 399 € sur Rakuten, Boulanger le propose actuellement en promotion à 299 €. C’est déjà un super prix pour un cet aspirateur eau et poussière qui brosse et sèche à 60°C. Mais du 24 février à 00h00 au 28 février à 23h59, vous pouvez vous l’offrir encore moins cher grâce au code ELECTRO30 à renseigner au moment du paiement qui vous offre 30€ de réduction dès 299€ d’achat. Il passe alors à 269 € seulement !

Quelles sont les caractéristiques du Dreame H14 ?

Le Dreame H14 est un aspirateur 2-en-1 spécialement conçu pour atteindre les zones difficiles d’accès grâce à son design qui lui permet de se coucher à plat à 180° sans perte d’aspiration. Vous pouvez donc l’utiliser partout, même sous les meubles bas. Et avec son système de nettoyage bord à bord des deux côtés, vous êtes certains de ne rater aucun cm2 de votre intérieur, y compris le long des plinthes.

Le Dreame H14 dispose d’une puissance d’aspiration très confortable de 18 000 Pa qui se combine avec sa brosse humide à double rotation pour ne rater aucune saleté sur votre sol. Et pour être certain d’avoir un résultat impeccable vous avez deux réservoirs d’eau séparés : 880 ml pour l’eau propre, et 650 ml pour l'eau sale.

Par ailleurs, le Dreame H14 est équipé de capteurs intelligents pour adapter la puissance d’aspiration en fonction de l’état de votre sol. Vous avez donc un résultat optimal tout en économisant votre batterie. Vous obtenez ainsi une autonomie de 35 minutes qui vous permet de nettoyer des surfaces jusqu’à 200 m².

Et pour finir, ce modèle d’aspirateur laveur s’entretient très simplement grâce à un système automatique de nettoyage et de séchage de la brosse après utilisation. Avec une stérilisation à 60° C, vous êtes certain d’avoir un résultat impeccable.


