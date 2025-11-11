MacBook Air M2 de 13,6 pouces : l’ultrabook est à prix cassé pour le Single Day grâce à ce code, vite !

Si vous cherchez un ordinateur performant, avec d’excellentes finitions, un écran haut de gamme et un poids plume, le MacBook Air M2 de 13,6 pouces avec 16 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go fait office de choix évident, surtout quand il est en promotion. Pour le Single Day 2025, vous pourrez vous l’offrir pour seulement 769,99 euros, un bon plan à ne pas rater !

Il y a quelques années, les MacBook avaient la réputation d’être proposés à des prix bien trop élevés par rapport à leurs caractéristiques. Mais le vent a bien tourné puisque les ordinateurs de la marque à la pomme offrent des rapports qualité-prix imbattables. Le modèle le plus populaire du moment est le MacBook Air M2, affiché à moins de 800 euros.

Normalement vendu pour 999 euros, le MacBook Air M2 de 13,6 pouces est en vente sur Rakuten pour moins de 800 euros chez deux vendeurs bien connus du grand public puisqu’il s’agit de Carrefour à 799,99 euros et Darty à 799 euros. Et le prix baisse encore de 30 euros en ajoutant le code promo SINGLES30.

Le MacBook Air M2 passe donc à seulement 769 euros avec Darty avec la livraison offerte. Pour autant, nous aurions plutôt tendance à vous conseiller l’offre de Carrefour. Certes, elle est 99 cents plus cher, mais elle vous permet de cagnotter 16 euros, alors qu’en passant par Darty, vous n’aurez que 7,99 euros à dépenser pour un prochain achat. Donc au final, en prenant en compte le montant cagnotté, c’est l’offre Carrefour qui se retrouve 7 euros moins cher.

MacBook Air M2 : un prix dérisoire pour un ultrabook de cette qualité

Le MacBook Air 13,6 pouces conjugue tout ce qui fait la réputation haut de gamme d’Apple : design soigné, légèreté et performances de haut niveau. Sous son élégant châssis en aluminium se cache la puissante puce Apple M2, dotée de 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU. Avec 16 Go de RAM et un espace de stockage de256 Go, cette puce s’avère capable de gérer sans difficulté les usages exigeants que ce soit pour un étudiant, un créatif ou un freelance.

Son écran Liquid Retina de 13,6 pouces affiche une résolution de 2560 × 1664 pixels et une luminosité de 500 nits, garantissant des images précises, colorées et contrastées. La webcam 1080p intégrée assure, quant à elle, une excellente qualité d’image pour les appels vidéo et les réunions en ligne.

Avec un poids plume de 1,24 kg et une épaisseur de seulement 11,3 mm, il se transporte sans effort et trouve facilement sa place dans n'importe quel sac. Côté autonomie, il peut atteindre jusqu’à 18 heures d’utilisation, de quoi tenir une journée complète sans passage par la prise secteur.

Vous l’aurez compris, c’est un modèle équilibré qui fait un sans faute. Pour seulement 769 euros, vous ne trouverez aucun concurrent qui lui arrive à la cheville.