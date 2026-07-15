Le Galaxy Z Fold 8 pourrait enfin régler un sérieux problème des smartphones pliables de Samsung

La famille des Galaxy Z Fold stagne sur un point précis depuis quatre ans, le nouveau modèle devrait enfin y apporter une amélioration bienvenue.

Samsung n'est pas réputé pour octroyer à ses smartphones une puissance de charge très élevée, mais ses appareils pliables sont particulièrement mal lotis pour des produits qui sont censés offrir une expérience premium. Depuis quatre générations, les Galaxy Z Fold sont bloqués à une recharge sans fil de 15 W. Il faut remonter au Galaxy Z Fold 4 pour constater une amélioration sur cet aspect, son prédécesseur ne proposant qu'une puissance de 11 W. Et depuis, rien.

Mais la situation pourrait bien évoluer avec les prochains modèles. Le leaker yeux1122 prétend qu'on devrait assister cette année à un léger boost de puissance pour la charge rapide. Les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra seraient compatibles avec une charge par induction de 20 W. Un changement sans doute motivé par l'augmentation de la capacité des batteries attendue sur les deux smartphones pliables. Il aurait été encore plus long que d'habitude de recharger son mobile avec de telles batteries en conservant une puissance de 15 W. Les 5 W supplémentaires ne vont donc pas servir à gagner sur le temps de charge, mais à ne pas en perdre. Et encore, il faudra sans doute un chargeur officiel dédié pour en bénéficier. Les Z Fold 8 restent par ailleurs bien derrière la concurrence, que ce soit chez Honor, Oppo, Vivo ou Motorola.

Une recharge plus rapide pour les Galaxy Z Fold 8

Samsung se serait aussi décidé à améliorer la recharge filaire, elle aussi à la traîne en comparaison avec les smartphones pliables des autres marques. On évoque une puissance de charge atteignant 45 W pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Il n'est pas clair si le Galaxy Z Fold 8 restera limité à 25 W ou s'il aura aussi droit aux 45 W. En tout cas, le constructeur règle une partie des problèmes qu'on pouvait reprocher à ses appareils. Un autre point de friction serait aussi réglé avec les nouveaux modèles : la pliure des Galaxy Z Fold 8 serait quasiment invisible.

Nous en saurons plus dans quelques jours. Samsung va officiellement présenter ses Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 le 22 juillet 2026 lors d'un Galaxy Unpacked.