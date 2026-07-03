Le Galaxy S27 Ultra hériterait d’une caméra selfie repensée pour un usage inattendu

Samsung soigne peu ses caméras frontales depuis des années. Une fuite annonce enfin un vrai changement sur le Galaxy S27 Ultra. Ce nouveau capteur cacherait une astuce que personne n'attendait.

Les fabricants renouvellent chaque année les capteurs photo arrière de leurs smartphones haut de gamme. La caméra frontale, elle, reste souvent oubliée pendant plusieurs générations. Les selfies et les appels vidéo occupent pourtant une place centrale au quotidien. Samsung prépare déjà sa gamme premium pour 2027, avec le Galaxy S27 Pro qui hériterait de l'écran de confidentialité du S26 Ultra. Le constructeur coréen semble décidé à revoir plusieurs modules en profondeur.

Le futur fleuron coréen concentre justement les rumeurs les plus marquantes de cette prochaine série. Lors de notre test du Galaxy S26 Ultra, nous avons retrouvé le même capteur selfie que sur ses prédécesseurs. Samsung retravaillerait aussi son zoom, comme le montre le Galaxy S27 Ultra qui abandonnerait son téléobjectif 3x. La marque coréenne viserait cette fois la caméra avant de son prochain haut de gamme, restée inchangée depuis longtemps. Ce module discret pourrait enfin recevoir l'attention réservée d'habitude aux objectifs arrière.

Le Galaxy S27 Ultra passerait à un capteur selfie de 16 mégapixels

Le Galaxy S27 Ultra abandonnerait enfin son capteur frontal vieillissant. Selon GalaxyClub, le mobile passerait à une définition de 16 mégapixels pour ses selfies, contre 12 mégapixels retenus depuis le Galaxy S23. Le même changement toucherait le futur Galaxy S27 Pro. Cette hausse de résolution laisse penser à un composant de forme carrée, comme sur le modèle de l'iPhone 17 d'Apple. Ce format permettrait de recadrer un cliché en portrait ou en paysage sans tourner l'appareil.

Un capteur carré offrirait une souplesse nouvelle pour la photo comme pour la vidéo du Galaxy S27 Ultra. Le logiciel extrairait une image nette de 12 mégapixels dans les deux orientations, à partir d'une seule prise. Apple exploite déjà un principe comparable sur ses iPhone récents, très apprécié des créateurs de contenu. Samsung n'a rien confirmé pour l'instant, et rien ne garantit que les Galaxy S27 et S27 Plus profitent de la même amélioration. Le fabricant coréen dévoilerait sa nouvelle gamme au début de l'année 2027.