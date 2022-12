Redmi Note 12 : Xiaomi proposera également la version Pro+ à l’international

Les Redmi Note 12 de Xiaomi sont très attendus. Aux yeux de nombreux experts, les téléphones de milieu de gamme du fabricant chinois présentent un rapport qualité/prix imbattable. Ajoutons à cela qu’ils offrent également leur lot d’innovations, et on a la recette d’un succès quasi assuré.

On ne pouvait que l’espérer et Xiaomi l’a fait. Le géant de l’électroménager chinois va proposer le Note 12 Pro+ à l’international. C’est une véritable bonne nouvelle pour tous ceux qui cherchent un smartphone très performant, innovant et surtout, abordable. C’est bien simple, dans le segment du milieu de gamme, le Redmi Note 11 est une référence mondiale, tous OS confondus.

Xiaomi a officialisé les Redmi Note 12 le 27 octobre dernier. Nul ne savait à l’époque si ces appareils seraient disponibles un jour en dehors de l’Empire du Milieu. Leur succès serait pourtant quasiment assuré tant ces appareils sont richement dotés. Voyez plutôt : capteur photo 200 MP, recharge ultra rapide à 210 W qui permet de recharger totalement la batterie en 9 mn, écran OLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Certes, le Redmi Note 12 et son processeur MediaTek Dimensity 1080 ne figureront jamais dans le top 10 des smartphones Android les plus puissants établi par AnTutu, mais les versions Discovery Edition et Pro+ sont taillées pour le jeu.

Xiaomi va proposer le Redmi Note 12 et le Redmi Note 12 Pro+ partout dans le monde

C’est cette dernière, ainsi que le « simple » Redmi Note 12 Pro, qui seront mis à notre disposition dans un avenir très proche. Selon Gizchina, la compagnie devrait officialiser le lancement international du Redmi Note 12 et du Redmi Note 12 Pro+ dès le 5 janvier 2023 et le commercialiser dans les semaines suivantes.

Le Redmi Note 12 Pro+ est vendu environ 285 € en Chine et, selon les analystes, il devrait être proposé à un prix d’environ 380 € en France. Les clients cherchant des appareils encore plus performants s'intéresseront plutôt au Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. Ces smartphones devraient sortir dès le deuxième trimestre 2023.

