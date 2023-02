Galaxy S23 : que faut-il attendre du Snapdragon 8 Gen 2 exclusif de Samsung ?

Les Galaxy S23 sont enfin officiels. Outre un design plus homogène entre les modèles, l’un des changements les plus importants est le fournisseur pour le processeur. Pour la première fois en Europe, les Galaxy S passent sous pavillon Qualcomm avec un Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy » présent dans toutes les versions. Qu’est-ce que cela implique ? Quels sont les changements à attendre ? Voici nos premières pistes de réflexion.

Le grand jour est enfin arrivé. Samsung a enfin présenté ses nouveaux porte-étendard, les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes un article complet sur les nouveautés et notre première analyse sur ces téléphones. Les améliorations sur la fiche technique sont nombreuses. Mais deux d’entre elles nous paraissent suffisamment importantes pour justifier un article dédié. Il y a le nouvel appareil photo du Galaxy S23 Ultra qui profite d’une définition maximale de 200 mégapixels. Et il y a le nouveau processeur, sujet de cet article. C'est un Snapdragon.

L’arrivée d’un Snapdragon haut de gamme chez Samsung n’est pas une première, loin de là. Le Galaxy S originel, sorti en juin 2010, était équipé, quasiment partout dans le monde, avec un Exynos 3. Mais en Chine, il a été décliné dans une version dotée d’un Snapdragon S2. Dès lors, les Galaxy S ont tous connus de nombreuses déclinaisons locales, équipés d’un Exynos ou d’un Snapdragon selon les besoins de chaque marché, notamment en termes de compatibilité avec les fréquences des opérateurs locaux (mais pas que).

Tous les Galaxy S23 sont équipé du Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy »

Jusqu’aux Galaxy S22, la répartition était grossièrement ainsi faite : Snapdragon en Chine et aux États-Unis et Exynos en Europe. Ce qui générait évidemment quelques frustrations parmi les partisans européens de Qualcomm. Avec les Galaxy S23, Samsung uniformise la fiche technique : il n’y a plus de versions Exynos de ses flagships. Tout le monde aura droit à un Snapdragon 8 Gen 2. Mais pas n’importe lequel : un Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy ». Comprenez qu’il s’agit d’une version optimisée du composant par Qualcomm pour Samsung.

Parmi les améliorations apportées, vous retrouvez une fréquence maximale des cœurs CPU plus élevée : 3,36 GHz, contre 3,2 GHz pour la version standard que nous avons éprouvée en décembre sur la plate-forme de test de Qualcomm et en janvier avec l’IQOO 11 de Vivo. Et ce n’est pas la seule amélioration apportée par Qualcomm à cette version « For Galaxy » du Snapdragon 8 Gen 2. Le processeur graphique Adreno a aussi été amélioré, à en croire le communiqué de presse du fondeur californien. En outre, certaines fonctionnalités seront disponibles « en avant-première », comme Snapdragon Sight, un coprocesseur neural dédié au traitement des images. Voilà un beau programme.

Autonomie, puissance, connectivité, photo : qu'attendre du Snapdragon 8 Gen 2 ?

Mais derrière ces superlatifs et ces promesses, parlons de ce que nous attendons vraiment de ce Snapdragon 8 Gen 2. Tout d’abord en termes de performances. L’amélioration de la fréquence d’utilisation devrait offrir un gain de puissance ponctuel. Cela permettra par exemple de soutenir l’énorme quantité d’information en provenance du capteur photo 200 mégapixels. Et cela apportera de la fluidité lors du lancement d’applications gourmandes. Nous nous demandons en revanche si ces performances sont stables et si elles n’occasionneront pas de surchauffe. Cela dépendra de deux facteurs : la dissipation thermique et les sécurités de Samsung. Nous reviendrons sur ces points lors de nos tests.

Notez que nos premiers tests techniques sur le Snapdragon 8 Gen 2 « standard » sont déjà excellents, avec un très bon gain de performance et une amélioration de la gestion de la chauffe, pour une meilleure stabilité et moins d’effet « throttling » à cause de la montée en température. Évidemment, la gestion de cette chauffe sera différente selon les modèles, le petit S23 ayant moins de surface à offrir pour la dissipation de chaleur. La version « For Galaxy » sera plus rapide. Donc les scores sur les benchmarks devraient être meilleurs encore. Voilà qui promet.

Autre promesse : l’endurance. Tous les Galaxy S23 seront équipés d’une batterie plus conséquente. Ce qui devrait aboutir à une meilleure autonomie à consommation d’énergie égale. Mais le Snapdragon 8 Gen 2 sera aussi moins gourmand en énergie. L’optimisation de l’utilisation des cœurs CPU/GPU/NPU grâce à l’intelligence artificielle devrait baisser la consommation. Les S23+ et S23 Ultra devraient donc dépasser les 2 jours d’utilisation sans grande difficulté. Reste à savoir si le petit Galaxy S23 en fera autant.

D’autres promesses sont annoncées par Qualcomm et Samsung. Au niveau de la connectivité avec le nouveau modem Snapdragon X70. Au niveau du gaming avec la prise en charge de Vulkan 1.3 et l’Unreal Engine 5 Metahumans Framework, sans oublier le Ray-Tracing qui va débarquer dès cette année dans les jeux. Ou encore au niveau de la photo avec le Snapdragon Sight, un coprocesseur neural qui isole les éléments d’une photo pour améliorer la colorimétrie et la netteté. Nous testerons bien évidemment toutes ses fonctions quand les téléphones arriveront à la rédaction.