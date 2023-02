Samsung Galaxy S23 : pourquoi les prix augmentent autant cette année ?

Mauvaise nouvelle : les Galaxy S23 qui viennent tout juste d'être annoncés par Samsung sont commercialisés plus cher que la gamme des S22 sortie l'année dernière. Une augmentation qui n'est pas du goût des futurs acquéreurs, mais pourquoi Samsung revoit ses prétentions à la hausse et est-il le seul constructeur à le faire ?

Voilà des mois que l'on en parle et c'est désormais chose faite. La nouvelle gamme des Galaxy S23 de Samsung est officiellement lancée. Si les trois smartphones n'offrent pas de “grosse révolution”, ils ont cependant de sérieux atouts dans leur manche : un Snapdragon 8 Gen 2 pour tous (adieu l'Exynos !), une batterie allant de 3900 à 5000 mAh selon les modèles, et un capteur 200 Mpx dans le cas du S23 Ultra. Néanmoins, il y a un sujet qui fâche : les prix des trois modèles augmentent d'au moins une centaine d'euros par rapport à l'année dernière.

Mais qu'est-ce qui justifie un tel écart de prix en seulement un an ? L'augmentation est-elle similaire outre-Atlantique ? Samsung est-il le seul dans le cas ou tous les autres constructeurs de smartphones suivent-ils la tendance ? Tentons de répondre à toutes ces questions et d'y voir un peu plus clair.

Samsung augmente le prix de ses nouveaux Galaxy S23, est-ce justifié ?

Avant toute chose voici un petit récapitulatif des différents tarifs des S23 face à ceux des S22. Précisons que ces prix correspondent à ceux affichés à la sortie des différents modèles :

Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S23 8 Go de RAM / 128 Go de stockage 859 € 959 € 8 Go de RAM / 256 Go de stockage 909 € 1 019 €

Samsung Galaxy S22+ Samsung Galaxy S23+ 8 Go de RAM / 128 Go de stockage 1 059 € NA 8 Go de RAM / 256 Go de stockage 1 109 € 1 219 € 8 Go de RAM / 512 Go de stockage NA 1 339 €

Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra 8 Go de RAM / 256 Go de stockage 1 259 € 1 419 € 12 Go de RAM / 512 Go de stockage 1 459 € 1 599 € 12 Go de RAM / 1 To de stockage 1659 € 1 839 €

Premier constat : entre les prix pratiqués l'an passé et ceux de cette année, on constate donc bien une augmentation allant de 100 à 180 € selon les modèles choisis. Second constat : si le modèle “de base” reste bien sous la barre des 1000 euros, il s'en approche dangereusement.

Alors pourquoi une telle augmentation ? Nous avons ouvertement posé la question à Samsung, qui n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet, mais qui nous a vaguement expliqué que la faute en revenait principalement à l'inflation. On sait que les prix des composants, tout comme celui de l'acheminement et du stockage des marchandises, ont explosé depuis l'épidémie de Covid. Samsung n'est pas le premier à s'en plaindre ni le dernier. En outre, la situation n'a fait qu'empirer depuis la Guerre en Ukraine.

À cela il convient d'ajouter que le cours de l'euro n'est pas au beau fixe face au dollar. Si le rapport euro/dollar était de 0,86 en octobre 2021, il était de 1,02 à la même époque en 2022. Certes, la monnaie européenne a repris quelques couleurs depuis lors, mais gardons en tête que les tarifs des S23 en Europe ont été fixés il y a plusieurs mois.

Et du côté des autres constructeurs, ça se passe comment ?

Dans un tel contexte, on peut éventuellement comprendre que le constructeur n'ait eu d'autre choix que d'augmenter les prix de ses smartphones. Il faut bien reconnaître que la quasi-totalité des fabricants de smartphones a revu ses prix à la hausse ces deux dernières années. Même Xiaomi, si l'on en croit les dernières fuites concernant les prix des Xiaomi 13, a augmenté ses tarifs. Il faudra ainsi débourser entre 100 et 200 euros de plus par rapport à l'an passé pour se procurer les Xiaomi 13 et 13 Pro.

Dans un premier temps, certains constructeurs ont réussi à ne pas augmenter leurs prix, mais ont quand même été obligés de revoir leur copie l'année suivante. Quand un iPhone 12 équipé de 128 Go valait 959 € à sa sortie en 2020, l'iPhone 13 (toujours en 128 Go) s'affichait à 909 € en 2021. Bravo, Apple ! Mais en 2023, ça a été la douche froide : l'iPhone 14 est passé à 1 019 euros, soit une augmentation de 110 € d'un modèle à l'autre… Et au final, pour très peu de nouveautés.

Sans se faire l'avocat du diable, il est évident que Samsung doit faire aux mêmes contraintes que ses concurrents et doit suivre la même logique financière. Personne n'y échappe, pas même Sony et sa PS5, dont le prix a été récemment revu à la hausse de 50 euros. En 2023, la nouvelle gamme de Galaxy S23 se paie donc le prix fort. Reste désormais à savoir si la nouvelle génération de smartphones Samsung vaut vraiment le coup, ou si, à l'instar de l'iPhone 14, les changements sont tellement infimes qu'ils ne nécessitent pas d'acte d'achat. Réponse dans nos différents tests dans les prochaines semaines, à coup sûr.