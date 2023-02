Samsung lance les Galaxy S23 en France avec un Snapdragon 8 Gen 2, adieu l’Exynos ?

Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra de Samsung sont tous pourvus d'un Snapdragon 8 Gen 2, et peu importe qu'il s'agisse de la version commercialisée aux États-Unis ou en Europe. Peut-on en déduire que le constructeur sud-coréen fait ses adieux à son Exynos maison ? On fait le point.

C'était devenu une sorte d'institution, au grand dam des utilisateurs : en Europe, les Galaxy S de Samsung étaient systématiquement pourvus d'un SoC Exynos. Alors qu'aux États-Unis, ces mêmes smartphones avaient droit à un SoC Qualcomm. Plus puissants, plus autonomes, les Snapdragon avaient tout pour plaire. Sauf que Samsung ne l'entendait pas de cette oreille et a tenté, des années durant, d'imposer ses propres puces aux consommateurs européens.

Mais voilà, cette année, le constructeur a décidé d'uniformiser sa gamme de Galaxy S à travers le monde. Samsung a donc fait en sorte que les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra profitent d'un seul et même SoC : le Snapdragon 8 Gen 2. Est-ce à dire que Samsung a définitivement tiré un trait sur ses Exynos ?

Samsung va-t-il vraiment abandonner l'Exynos ?

Si les S23 sont désormais pourvus d'un Snapdragon en Europe, la migration du constructeur de la gamme des Galaxy S remonte en fait au S20 FE. En 2020 déjà, Samsung laissait le choix à ses utilisateurs, en offrant un smartphone équipé tantôt d'un Snapdragon 865, tantôt d'un Exynos 990. Même les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 de 2022 ont échappé à l'Exynos et ont profité d'un Snapdragon 8+ Gen 1. Il était donc grand temps que les Galaxy S en fassent de même.

En revanche, il semble que Samsung n'en ait pas fini avec les SoC Exynos. Rassurez-vous, ils ne devraient pas réapparaître avec les S24 l'an prochain. Néanmoins, on sait que Samsung a dans ses cartons pour 2023 un Exynos 1330. Celui sera dédié aux smartphones d'entrée de gamme, comme le futur A14 5G.

L'Exynos ne va donc pas totalement nous faire ses adieux, mais il devrait être désormais réservé aux smartphones les plus abordables. Rappelons enfin que la technologie Exynos est aussi employée dans les montres connectées Samsung. Ainsi, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 palpitent à l'aide d'un Exynos W920.