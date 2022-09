Motorola Edge 30 Ultra : le premier smartphone avec capteur photo 200 MP est officiel

Le 8 septembre 2022, Motorola a présenté trois smartphones dans la gamme Edge 30. Le Edge 30 Neo. Le Edge 30 Fusion. Et le Edge 30 Ultra. Ce dernier est le premier mobile intégrant le fameux capteur Samsung HP1 de 200 mégapixels que les rumeurs annonçaient aussi chez Xiaomi. Mais ce n’est pas ça le plus important : c’est le prix. À moins de 900 euros, le Edge 30 Ultra est l’un des modèles premium les plus abordables de l’année. Et il ne fait pratiquement aucune concession, confirmant l’agressivité commerciale de Motorola.

Imaginez que nous vous posions cette question : quelle est la marque la plus agressive commercialement aujourd’hui ? Il y a deux réponses évidentes. D’abord Xiaomi, avec les gammes Redmi et Poco. Notamment le Redmi Note 11 Pro que nous avons testé. Et la marque Realme, avec sa gamme GT, même si cette dernière a eu tendance à se reposer sur ses lauriers au premier semestre 2022. Mais il y en a une autre qui échappe souvent aux consommateurs et qui mériterait vraiment d’être « à nouveau » regardée : c’est Motorola.

Oui, Motorola a perdu de sa superbe. Oui, Motorola a perdu le contact avec les millenials. Oui, Motorla a une image vieillissante. Pourtant, la marque propose des produits avec un positionnement prix très agressif. Nous en voulons pour preuve le Moto G200, sorti très discrètement fin 2021, ou le Edge 20 Pro que nous avons beaucoup essayé début 2021 et qui nous a laissé une très belle impression. Cette année, les Edge 30 et Edge 30 Pro ont également attiré notre attention, mais certaines concessions laissaient entendre qu’une suite allait arriver. Et la voilà enfin.

Motorola Edge 30 Neo : un Moto G qui ne veut pas se l'avouer

En effet, ce soir, Motorola a présenté trois nouveaux smartphones dans la gamme Edge 30. Il s’agit des Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion et Edge 30 Ultra. Nous vous les présenterons tous dans cet article. Mais, avant cela, une remarque générale s’impose : si les Edge couvraient jusqu’à présent les segments de prix compris entre 500 et 800 euros, elle s’étoffe largement avec l’arrivée de ces trois terminaux. Aussi bien vers le haut que vers le bas, venant ainsi empiéter sur le territoire des Moto G. Le Edge 30 Neo, notamment est proposé à 399 euros. Les Moto G100 et G200 ont été lancés à un prix dépassant les 500 euros.

Le Edge 30 Neo, successeur du Edge 20 Lite, pourrait d’ailleurs se poser en successeur spirituel du Moto G100. C’est un smartphone équilibré et élégant, avec une coque en polycarbonate arrondie et un cadre en aluminium. Le tout est protégé contre les éclaboussures (certification IP52). À l’avant, vous retrouvez un écran P-OLED Full HD+ 120 Hz de 6,28 pouces. Il est équipé d’un lecteur d’empreinte digitale et d’un poinçon où est logé un capteur selfie de 32 MP.

À l’arrière se trouve un module photo avec deux capteurs 64 MP et 13 MP. Le premier est stabilisé et c'est une bonne nouvelle pour ce niveau de prix. Le second se charge des panoramas, des macros et du calcul des distances pour le mode portrait. Et le module est entouré de LED pour les notifications. C’est une bonne idée. Côté audio, le Edge 30 Neo dispose de deux haut-parleurs certifiés Dolby Atmos. À l’intérieur, un Snapdragon 695, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage (extensibles) et une batterie de 4020 mAh compatible charge rapide 68 watts et charge sans fil. C’est plutôt un beau package pour moins de 400 euros. Il y aura quatre coloris proposés à l'international : blanc, noir, vert et celui qui nous semble le plus intéressant, le violet “Very Peri“.

Motorola Edge Fusion : un nouvel expert du rapport puissance-prix

Parlons maintenant du Edge 30 Fusion, qui vient se positionner entre le Edge 30 et le Edge 30 Pro. Il est proposé à 699 euros. Et il pourrait être considéré comme une version améliorée du Moto G200, lequel était justement un bon mobile pour les joueurs, mais pas pour les photographes. Il en reprend la plate-forme technique, c’est-à-dire le toujours très puissant Snapdragon 888+, associé ici à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il reprend aussi en partie l’écran : une dalle P-OLED Full HD+ 144 Hz. Celle du Edge 30 Fusion est plus petite (6,55 pouces) et elle est incurvée. Et elle est compatible HDR10+.

Autre différence, il profite d’un équipement photo renforcé grâce à un capteur principal 50 MP avec autofocus omnidirectionnel et stabilisateur optique (qui ressemble beaucoup à l’IMX766 de Sony). Il est accompagné d’un capteur 13 MP pour les panoramas et les macros, d’un capteur 2 MP pour le calcul des distances, et d’un capteur 32 MP pour les selfies. Double haut-parleur stéréo Dolby Atmos, lecteur d’empreinte sous l’écran, batterie 4400 mAh (compatible charge rapide 68 watts), dos en verre minéral effet peau de pêche, cadre en aluminium sablé et certification IP52 complètent l’ensemble. Trois coloris, dont un bleu avec du cuir végétal. Mais celle-ci ne devrait pas arriver en France.

Motorola Edge 30 Ultra : peut-être la meilleure affaire haut de gamme de 2022

Finissons donc avec le Edge 30 Ultra, nouveau porte-étendard de Motorola. Il est le plus cher de la gamme de 2022, puisqu’il est proposé à 899 euros. Soit 100 euros de plus que le Edge 30 Pro. Mais, à ce prix, il reste l’un des smartphones haut de gamme les plus abordables de l’année, avec le ZenFone 9 et le Realme GT 2 Pro. Et il n’a rien à leur envier. Quatre détails nous amènent à le penser. D’abord, le Edge 30 Ultra intègre un Snapdragon 8+ Gen 1. Ce n’est pas une surprise, puisque le Edge 30 Pro profite du Snapdragon 8 Gen 1. Le SoC est accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Ensuite, le Edge 30 Ultra dispose d’un écran P-OLED incurvé Full HD+ 144 Hz. Sa taille est de 6,67 pouces, pour profiter de tous les contenus, notamment les jeux. D’ailleurs, la fréquence de rafraichissement atteint 360 Hz. La dalle est également compatible HDR10+. Troisième élément : la batterie. La capacité proposée ici atteint 4610 mAh et la puissance de la charge est 125 watts. C’est la première fois que Motorola propose une charge rapide supérieure à 100 watts. Motorola promet une charge à 50% en 7 minutes. En outre, le téléphone est compatible charge sans fil jusqu’à 50 watts.

Dernier élément, la photo. Le Edge 30 Ultra est le premier smartphone officialisé avec le capteur Samsung HP1 de 200 MP. Les rumeurs annonçaient son arrivée chez Motorola et Xiaomi. Ce sera donc la marque américaine qui remporte la course. Il mesure 1,22 pouce. Il capture des images en 12,5 MP en combinant 16 pixels adjacents pour en former un gigantesque de 2,26 microns. Son objectif est stabilisé. Il est accompagné de deux capteurs secondaires : un modèle 50 MP avec autofocus qui se charge des panoramas (angle de 123°) et des macros (jusqu'à 3 cm) et un modèle 12 MP associé à un téléobjectif (zoom 2x) avec objectif ouvrant à f/1.6. À l’avant, le capteur selfie est un modèle 60 MP avec un objectif relativement lumineux ouvrant à f/2.2.

Complétons cette fiche technique avec la coque, réalisée en Gorilla 5 à l’avant et à l’arrière et en aluminium sur les tranches. Le Edge 30 Ultra est compatible avec toutes les variantes de Ready For (ce qui n’est pas le cas des Neo et Fusion). Il dispose de deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. Il sortira sous Android 12 et bénéficiera de trois mises à jour majeures, tandis que le Neo et le Fusion n'en profiteront que de deux. À l’occasion de leur lancement commercial, les trois nouveaux Edge 30 bénéficieront d’une ristourne de 50 à 100 euros selon le modèle choisi (jusqu'au 13 novembre), les rendant plus intéressants encore. Reste désormais à les tester pour confirmer cette bonne impression.