Le Galaxy S21 offre un débit 5G 2x plus élevé que le Pixel 6 Pro

Le Galaxy S21 vendu aux Etats-Unis offre un débit 5G bien plus élevé que le Pixel 6 Pro. Grâce à son modem Qualcomm, le smartphone de Samsung est parvenu à des résultats bien plus satisfaisants que le flagship de Google.

D'après les tests réalisés par nos confrères de PCMag, le Galaxy S21 alimenté par un SoC Snapdragon 888 offre un débit 5G plus élevé que le Pixel 6 Pro de Google. Ces expérimentations ont comparé les débits offerts par les versions américaines des deux smartphones. De fait, le Galaxy S21 étudié est doté d'un modem 5G proposé par Qualcomm, le Snapdragon X60. De son côté, le Pixel 6 Pro hérite d'un modem 5G développé par Samsung, l'Exynos 5123b.

Les tests montrent que le modem Samsung fourni à Google est à la traîne par rapport au modem Qualcomm. D'après PC Mag, le Galaxy S21 est parvenu à mieux gérer les signaux 4G et 5G que le flagship de Google dans chacune des configurations testées. Le média précise que les tests ont été réalisés sur les réseaux des opérateurs Verizon et T-Mobile.

Un Galaxy S21 version Snapdragon 888 bat le Pixel 6 Pro en 5G

Le média a réalisé 24 tests de vitesse Ookla à différents endroits sur le réseau de Verizon dans un mélange d'emplacements captant la 4G, la 5G ou la 5G millimétrique. Le Galaxy S21 est arrivé aisément en tête en terme de vitesse et de stabilité du signal. Le Galaxy S21 est parvenu à offrir des vitesses de téléchargement supérieures à 2 Gbit/s alors que le Pixel 6 Pro peinait atteindre des vitesses supérieures à 1 Gbit/s sur le réseau de Verizon. Dans les zones rurales où les antennes se font plus rares, le Galaxy S21 est cependant parvenu à des résultats moins importants avec le réseau 4G ou 5G que son concurrent. Dans ce cas de figure, le Pixel 6 Pro s'est montré légèrement plus efficace.

On rappellera que les résultats de ce comparatif sont uniquement valables pour le marché américain. En dehors des Etats-unis, les Galaxy S21 sont effet alimentés par un SoC Exynos 2100 accompagné d'un modem Exynos. De fait, les performances 5G devraient se rapprocher de celles de la gamme des Pixel 6.

Source : PCMag