Google Pixel 6 vs iPhone 13 : quel smartphone premium choisir ?

En septembre 2021, Apple a présenté quatre smartphones, dont l’iPhone 13. Smartphone haut de gamme offrant une belle expérience, il sera désormais concurrencé par le Pixel 6, nouveau porte-étendard de Google. Un adversaire dont la proposition est également haut de gamme, tout en étant extrêmement différente. Un duel Android contre iOS au sommet qu’il nous était impossible d’éluder. Et voici ce que nous en pensons.

Si l’écosystème d’iOS est peu varié, l’expérience offerte par Apple est aussi très homogène et profite d'une très belle intégration avec les autres produits Apple (Mac, AirPods, iPad, Apple TV). À l’inverse, vous retrouvez une très grande variété sous Android. Mais toutes ne sont pas toujours qualitatives et/ou exhaustives. Et toutes ne respectent pas la vision de Google. Le design des interfaces est variable d’une surcouche à une autre. Les outils de personnalisations ne sont pas forcément présents. Et l’accessibilité est très différente.

Google est aujourd’hui la seule marque à proposer une interface Android « pure » à 100 %. Aucun ajout. Aucune suppression. Il faut dire que la firme est la seule capable d’accéder à certaines parties d’Android, permettant d’optimiser le système d’exploitation au matériel, à la manière d’Apple avec iOS. Ainsi, la gamme Pixel (et les Nexus avant elle) est souvent considérée comme un exemple à suivre.

Si l’expérience offerte par les Pixel est l’une des meilleures dans l’écosystème Android, la gamme manque clairement de clarté. Cette année, Google a souhaité améliorer la lisibilité de son offre avec deux smartphones dont le nom reprend une nomenclature plus évidente : le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Le premier se positionne bien évidemment comme une alternative à l’iPhone 13 d’Apple, déjà testé dans nos colonnes. Que vaut la proposition de Google face à ce dernier ? C’est ce que nous allons voir dans ce face à face.

Fiches techniques

Pixel 6 iPhone 13 Écran 6,4" AMOLED 1080p 90hz 6,1"

Super Retina XDR OLED

2532 x 1170 pixels

460 pixels par pouce OS Android 12 Android 12 SoC Google Tensor (5 nm) A15 Bionic (5nm)

Hexa-Core cadencé à 3,22 GHz

GPU quad-core RAM 8 Go 4 Go Mémoire interne 128 Go 128 / 256 / 512 Go microSD Non Non Appareil photo Principal :

50 mégapixels

Objectif ouvrant à f/1,85

Zoom numérique haute résolution 7X

Stabilisateur optique



Ultra grand angle :

12 mégapixels

objectif ouvrant à f/2,2

Angle de vue 114°



Autofocus laser

Principal :

Capteur 12 MP, pixel de 1,7 micron

Autofocus à détection de phase

Objectif ouvrant à f/1.6

Stabilisateur optique Sensor Shift

Zoom numérique 5x



Ultra grand-angle :

Capteur 12 MP

Objectif ouvrant à f/2.4, angle de vue 120° Capteur selfie 12 MP, objectif ouvrant f/2.2

Capteur de profondeur Face ID Biométrie Lecteur d'empreinte digitale sous l'écran Reconnaissance faciale avancée Face ID Batterie 4614 mAh 3240 mAh Recharge rapide 30W 20W Recharge sans fil Recharge sans fil Qi 21W Recharge rapide sans fil jusqu'à 15W avec MagSafe

Recharge sans fil Qi 7,5W Certifié IP68 Oui Oui Prix8 649 euros A partir de 909 euros

iPhone 13 vs Pixel 6 : qui a le meilleur design ?

Si le design est une affaire hautement subjective, il y a cependant quelques fondamentaux sur lesquels tout le monde s’accorde. Une épaisseur modérée. Des bordures autour de l’écran réduites. Un positionnement intelligent des éléments techniques (bouton de mise en marche, contrôle du volume, lecteur d’empreinte digitale, port jack 3,5 mm). Un module photo qui ne déséquilibre pas le smartphone quand il est posé à plat. Etc.

Le Pixel 6 et l’iPhone 13 reposent sur design très différent l’un de l’autre. Celui de l’iPhone 13 est très semblable à celui de l’iPhone 12. Il s’inspire de l’iPhone 4 : deux plaques de verre minéral pour les faces et un contour métallique pour les tranches (aluminium pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, acier inoxydable pour les modèles Pro). À l’avant, l’écran est plat. Il intègre une encoche plus petite que celle des iPhone précédents. À l’arrière, la disposition des éléments techniques du bloc photo a également été revue.

Le Pixel 6 se dote d’un design qui tranche avec tous les autres Pixel, mais aussi avec bon nombre de téléphones présents actuellement sur les étals des boutiques. Ce design, qui a fuité il y a plusieurs semaines, présente un dos en verre minéral barré sur toute sa largeur par un bloc photo franchement protubérant. Dans ce bloc, vous retrouvez plusieurs capteurs photo et le flash. Nous reviendrons sur ces éléments dans la partie photo de ce dossier.

Tout autour du Pixel 6, vous retrouvez un châssis en aluminium et tous les éléments techniques usuels. Les dimensions du Pixel 6 sont bien plus grandes que celles de l’iPhone 13, notamment en hauteur : le modèle de Google dépasse son concurrent de 14 mm environ. Comme l’iPhone 13 et comme son prédécesseur, le Pixel 6 est étanche. Il supporte un bon bain pendant 30 minutes, jusqu’à 1,5 mètre de profondeur, ce qui est assez peu profond. L’iPhone 13 peut plonger jusqu’à 6 mètres.

Verdict : le design est une affaire de goût. Mais la protubérance du Pixel 6 est, objectivement, un élément autant positif que négatif : elle offre une excellente stabilité quand le téléphone est posé à plat, mais il gêne clairement pour insérer le mobile dans une poche. Pour l’iPhone 13, c’est le contraire. Nous donnons à l’iPhone 13 un léger avantage pour sa résistance accrue à l’eau.

iPhone 13 vs Pixel 6 : qui a le meilleur écran ?

Les écrans des iPhone ont une excellente réputation. Et ceux des iPhone 13 ne la ternissent pas, bien au contraire. Tous les smartphones d’Apple en 2021 profitent de dalles dont le calibrage est l’un des meilleurs du marché. Un Delta E moyen très faible. Un gamma parfait. Et une température des couleurs excellentes. Ajoutez à cela une belle résolution (460 pixels par pouce pour l’iPhone 13), des taux de contraste infinis et une luminosité qui a été améliorée, vous obtenez l’un des meilleurs écrans du marché.

L’iPhone 13 ne bénéficie pas de toutes les améliorations apportées à l’iPhone 13 Pro (et Pro Max). Si nous retrouvons dans cette dalle de 6,1 pouces la compatibilité HDR10 et Dolby Vision (pour aller de pair avec l’enregistrement vidéo en Dolby Vision), Apple a préféré écarter le taux de rafraichissement amélioré à 120 Hz, afin d’optimiser l’autonomie. Cela sous-entend également que le taux de rafraichissement n’est pas variable.

Face à lui, nous retrouvons une dalle assez différente. D’abord, la taille est plus grande : 6,4 pouces, toujours au format 19,5/9e. Cela explique en partie pourquoi le Pixel 6 est plus grand que l’iPhone 13. La définition de la dalle est restée la même que l’année dernière : Full HD+. Sans ajouter de pixel à une dalle plus grande, la résolution est en baisse : elle passe de 432 pixels par pouce à 402 pixels par pouce.

Cette dalle est OLED. Et, plus précisément, il s’agit d’une dalle LTPO. L’avantage de ces dalles est d’offrir un taux de rafraichissement variable, pouvant descendre, selon les modèles, jusqu’à 10 Hz. En baissant le taux de rafraichissement, la consommation d’énergie est moindre. Le taux maximal est à 90 Hz. En revanche, n’attendez pas de 120 Hz ici : Google réserve cette fréquence au Pixel 6 Pro.

La dalle est compatible HDR10+. Elle présente plusieurs modes d’affichage des couleurs, comme pour le Pixel 5. Ce dernier offrait d’excellents résultats avec les couleurs naturelles, et de moins bons résultats avec le mode « adaptatif ». Nous nous attendons à des résultats au moins équivalents cette année.

Verdict : nous donnons ici un léger avantage au Pixel 6. Si la qualité de l’affichage et la puissance de la luminosité devaient être similaires, le Pixel 6 profite d’un taux de rafraichissement à 90 Hz. L’écran offre donc une expérience plus fluide. Les versions Pro de l’iPhone 13 bénéficient de taux plus élevés. Mais l’iPhone 13 en est dépourvu.

iPhone 13 vs Pixel 6 : qui a la meilleure interface ?

L’iPhone 13 et le Pixel 6 reposent chacun sur un système d’exploitation très différent. Nous sommes ici face à deux écoles distinctes : iOS d’un côté et Android de l’autre. Chacun de ses deux smartphones profite de la dernière version en date de leurs systèmes d’exploitation. iOS 15 d’un côté. Et Android 12 de l’autre. Le Pixel 6 est d'ailleurs le premier smartphone à profiter, dès son lancement, d’Android 12. Voilà une excellente nouvelle.

Au fur et à mesure des années, iOS et Android se sont largement inspirés l’un de l’autre. À tel point que les deux systèmes d’exploitation sont devenus assez proches. iOS notamment a repris à son compte le tiroir des applications pour le transformer en bibliothèque automatique, ou les widgets qui offrent enfin une meilleure interactivité à l’interface. Cette année, Apple a également amélioré Apple Plans, iMessage, Safari, Météo, ou encore Siri. Une grande partie concerne l'intelligence artificielle. Ces nouveautés sont bienvenues, mais elles sonnent, pour nombre d’entre elles, comme un simple rattrapage du retard pris ces dernières années par la firme de Cupertino.

Android 12 aussi s’inspire d’iOS dans certains domaines. Nous pensons notamment à la sécurité, l’un des thèmes de prédilection d’Apple. Android 12 améliore donc encore la granularité des autorisations, en incluant l’accès au microphone, en plus du capteur selfie et la localisation géographique, dans la gestion fine des autorisations accordées aux applications. L’accès au presse-papier est également réglementé. Et le pistage publicitaire peut être désactivé.

Avec Android 12, nous voyons l’arrivée du nouveau design de l’interface. Appelée Material You, elle permet d’adapter les tons des couleurs du thème en fonction du fond d’écran. Ainsi, ce dernier, même s’il n’a pas été fourni par Google, s’accordera avec les menus et les icônes. En outre, les notifications sont désormais moins intrusives. Toutes ses nouveautés sont celles d’Android 12. Mais Google apporte également d’autres nouveautés exclusives aux Pixel 6 et 6 Pro.

Le Pixel 6 profitera de 5 ans de mises à jour de sécurité. En revanche, le smartphone ne devrait pas bénéficier d'autant de mises à jour du système d’exploitation. Il est assuré de passer à Android 13 et 14, voire Android 15. Mais nous doutons du fait qu'il parvienne à Android 16. C’est très peu vis-à-vis d’iOS : l’iPhone 6s, sorti en 2015, continue de recevoir des mises à jour de son OS. Lancé sous iOS 9, il est récemment passé à iOS 15.

Verdict : chaque année, iOS et Android évoluent, se copiant l’un l’autre. Les différences entre les deux systèmes d’exploitation sont aujourd’hui essentiellement esthétiques. Nous ne donnerons pas l’avantage à iOS, même si Apple mériterait de remporter cette manche pour la longueur de la maintenance logicielle.

iPhone 13 vs Pixel 6 : qui a les meilleures performances ?

L’une des forces d’Apple vis-à-vis de la concurrence sous Android est sa maitrise de l’ensemble de la chaîne de valeur du smartphone. La firme développe elle-même son système d’exploitation et le processeur sur lequel iOS fonctionne. Résultat : Apple est la seule firme à pouvoir optimiser au plus près le système d’exploitation en fonction des caractéristiques techniques de ses smartphones.

Pendant de nombreuses années, Apple a maintenu une certaine avance en termes de performance (autant en puissance qu'en autonomie) grâce à cette maitrise. Et nous avons pu le constater cette année encore avec les iPhone 13 qui offrent une forte puissance et le meilleur rapport autonomie / capacité du marché. Nous l’avons notamment vu avec l’iPhone 13 dont l’autonomie en usage quotidien a été fortement améliorée.

Côté concurrence, aucune autre marque ne peut proposer cela. Samsung développe ses Exynos, mais n’a pas la main sur Android. Google développe Android, mais s’appuyait jusqu'à présent sur les Snapdragon de Qualcomm pour animer son système d’exploitation. Cette année, Google attaque Apple sur ce terrain : la firme de Mountain View a développé Tensor dans le cadre d’un partenariat avec Samsung.

Tensor est un SoC gravé en 5 nm. Il est composé de huit cœurs applicatifs : deux Cortex-X1 cadencés à 2,8 GHz, deux Cortex-A76 cadencés à 2,25 GHz et quatre Cortex-A55 cadencés à 1,8 GHz. Il est accompagné d’un GPU ARM Mali-G78 standard. La configuration de ce composant le rapproche davantage d’un Snapdragon 870 que d’un Snapdragon 888. L’objectif ici est de s’appuyer sur un SoC légèrement moins puissant que les meilleurs composants de Qualcomm, mais aussi de réduire la consommation d’énergie et la production de chaleur pour avantager l’autonomie.

Le SoC est accompagné de 8 Go de RAM afin d’apporter toute la fluidité nécessaire. Le volume de stockage interne est de 128 Go. Il n’y a pas de second palier de stockage. Comme Apple, Google ne permet pas non plus d’augmenter la capacité de stockage. Rappelons que l’A15 Bionic de l’iPhone 13 est équipé de 6 cœurs applicatifs (deux puissants, quatre économes en énergie), d’un GPU quad-core signé Apple et de 4 Go de RAM. Il est accompagné de 128, 256 ou 512 Go de stockage.

Verdict : Nous louons ici l’initiative de Google pour créer, avec Tensor, un SoC capable d’aller chercher l’A15 Bionic, résultat de 11 ans d’expérience d’Apple dans le domaine. Cependant, l’A15 Bionic est non seulement capable d’offrir d’excellentes performances, mais aussi d’avantager l’autonomie en devenant moins gourmand au quotidien. Nous donnons l’avantage à Apple.

iPhone 13 vs Pixel 6 : qui a la meilleure autonomie ?

La batterie est un sujet ambigu pour les iPhone. En effet, les smartphones d’Apple intègrent généralement une batterie de moindre capacité que la concurrence. Mais leur autonomie n’a pas à rougir des adversaires de taille similaire. Les iPhone 12, 12 Mini et 12 Pro souffraient cependant d’une autonomie légèrement décevante. En 2021, Apple a annoncé une amélioration sur ce point. Et ce fut le cas.

Officiellement, l’iPhone 13 profite d’une autonomie améliorée de 2 heures et 30 minutes par rapport à l’iPhone 12. Cette augmentation est le fruit d’optimisations logicielles, bien sûr. Mais c’est aussi le signe d’une batterie dont la capacité a été renforcée. Officieusement, la batterie offre une capacité de 3240 mAh. Elle offre une autonomie générale d’une journée et demie en usage classique. Soit légèrement plus que l’iPhone 12 qui culminait davantage à 1 journée et quart, sans aller au-delà.

Le Pixel 6, quant à lui, profite d’une généreuse batterie qui offre une capacité de 4614 mAh en charge typique (et 4524 mAh minimum). Soit une augmentation de 13 % de la capacité par rapport au Pixel 5. Le Pixel 6 bénéficie donc d’une hausse similaire. Sachant que le Pixel 5 était déjà particulièrement endurant (bien plus que l’iPhone 12), il parait évident que son successeur offrira lui aussi de belles performances en autonomie, même si le SoC est largement plus gourmand que le Snapdragon 765 du Pixel 5.

Côté recharge, l’iPhone 13 propose une charge filaire à 20 watts, une charge MagSafe à 15 watts et une charge sans fil à 7,5 watts. Nous avons mesuré une charge complète en une heure et demie avec un chargeur adapté (vendu séparément, évidemment) et de deux heures avec un autre chargeur. Le Pixel 6 propose la charge filaire à 30 watts et la charge sans fil à 21 watts. Même si la batterie du smartphone de Google est plus grande, la charge devrait être moins longue et passer sous la barre des 75 minutes, selon nos estimations. Attention, ici aussi le chargeur n’est pas fourni non plus.

Verdict : Gros avantage dans cette manche pour le Pixel 6. Son prédécesseur est un champion de l’endurance. Ce qui augure de bonnes performances pour le Pixel 6 compte tenu de l’augmentation de la capacité. En outre, la puissance de charge maximale compatible est plus élevée que celle du Pixel 5. Le Pixel 6 devrait se charger au moins aussi vite que l’iPhone 13, voire plus vite.

iPhone 13 vs Pixel 6 : qui a le meilleur équipement ?

Côté équipement, les deux smartphones offrent un éventail classique, que ce soit sur la connectivité, sur le son ou sur la connectique. Les points communs sont nombreux. Les deux smartphones sont compatibles 5G, aussi bien sur les ondes classiques (Sub 6 GHz) que les ondes millimétriques. Ils proposent chacun un capteur NFC, même si les usages sont certainement plus variés sur le Pixel que sur l’iPhone. Il n’y a pas de port jack 3,5 mm dans aucun des deux modèles, mais il y a deux haut-parleurs : un principal sur la tranche inférieure et un secondaire caché dans l’écouteur téléphonique.

Passons aux différences. L’iPhone 13 dispose d’un capteur Bluetooth 5.0, associé à une puce de gestion des connexions sans fil optimisée pour fonctionner à merveille avec tous les casques et écouteurs munies d’un composant similaire. Avec des marques tierces, c’est compliqué. Vous avez également un port Lightning pour connecter des accessoires audio, dont les écouteurs fournis avec le smartphone. Enfin, l’iPhone 13 intègre un capteur Ultra Wide Band (équipement réservé au Pixel 6 Pro chez Google).

En façade, vous retrouvez une encoche avec Face ID pour la reconnaissance faciale. Le Pixel 6, à l’inverse, propose un lecteur d’empreinte digitale pour la sécurité biométrique. Il est positionné derrière l’écran tactile. Autre différence, le Pixel 6 profite d’une connexion Bluetooth 5.2. Elle est plus récente que celle de l’iPhone, offrant une meilleure gestion de l’énergie avec les casques sans fil. Autre différence, le Pixel intègre un port USB type-C 3.1 pour le transfert de données et la recharge. Un port plus standardisé. Et le Pixel est compatible WiFi 6E, contre WiFi 6 pour l’iPhone.

Verdict : à l’usage, il y a peu de différence entre les deux smartphones. Mais nous accordons cette manche au Pixel 6, pour sa connexion WiFi, plus rapide, pour son port USB type-C plus standard (et donc plus facile à connecter intelligemment à un chargeur tiers) et pour sa connexion Bluetooth 5.2, elle aussi plus récente et plus facile à connecter à des écouteurs qui ne sont pas Apple.

iPhone 13 vs Pixel 6 : qui fait les meilleures photos ?

Passons maintenant à la photographie. Ici, deux écoles s’affrontent. D’un côté, celle de l’uniformisation des capteurs pour des résultats homogènes. De l’autre, celle de capteurs différents, mais adaptés à certains usages. Les deux écoles présentent des intérêts et des défauts, ce que nous allons voir ici.

L’iPhone 13 est équipé de deux capteurs de 12 mégapixels. Le premier est un grand modèle avec des pixels photosensibles de 1,7 micron de large. Il est équipé d’un autofocus à détection de phase, d’un stabilisateur Sensor Shift et d’un objectif ouvrant à f/1.6. C’est un excellent capteur pour les photos de jour, de nuit et les vidéos.

Il est accompagné d’un capteur panoramique 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle 120° ouvrant à f/2.4. Pas d’autofocus. L’iPhone 13 filme en 4K à 60 images par seconde, le ralenti monte à 240 images par seconde. Il filme en Dolby Vision et en stéréo au niveau du son. L’iPhone 13 est dépourvu de zoom optique. Le zoom numérique monte à 5x.

À l’avant, nous retrouvons la caméra Facetime HD 12 mégapixels habituelle, avec objectif ouvrant à f/2.2 et capteur de proximité (Face ID), offrant la possibilité de créer de beaux selfies. Ce capteur est stabilisé électroniquement pendant les appels vidéo.

Le Pixel 6 est également doté de deux capteurs. Le principal est un modèle 50 mégapixels avec technologie Quad Bayer, fusionnant quatre pixels adjacents pour en former un seul beaucoup plus grand. Il capture ainsi les photos en 12,5 mégapixels, avec une taille de pixels montant à 2,4 microns. Soit un pixel théorique plus large que celui d’Apple. Il est accompagné d’un objectif ouvrant à f/1.85. Ce qui est beaucoup moins lumineux que chez Apple. Il y a un stabilisateur optique positionné sur l’objectif et non sur le capteur.

Le capteur secondaire est dédié au panorama. Sa définition est de 12 mégapixels. La largeur des pixels est ici de 1,25 micron. L’objectif ouvre à f/2.2, pour apporter plus de lumière que sur l’iPhone. En revanche, l’angle de vision est plus étroit : 114°. L’un des atouts du Pixel 6 est d’intégrer un autofocus laser utilisable aussi bien par le capteur principal que le capteur secondaire. Ainsi, les photos sont prises plus rapidement et sont globalement plus nettes.

Il n’y a pas de zoom optique ici non plus. Le rapport de zoom numérique est de 7x. Un rapport plus élevé parce que la définition native du capteur principal est, elle aussi, plus élevée. En vidéo, le Pixel 6 filme en 4K à 60 images par seconde et monte en ralenti jusqu’à 240 images par seconde. Il enregistre aussi en stéréo (grâce aux trois micros intégrés).

À l’avant, Google offre au Pixel un capteur selfie assez petit : définition de 8 mégapixels avec des pixels mesurant 1,12 micron de côté. L’objectif ouvre assez grand : f/2.0. Mais il n’y a pas d’autofocus ici, contrairement à l’iPhone 13 qui bénéficie de Face ID.

Verdict : Sur cette partie du duel, nous accordons cette manche à l’iPhone 13. Pour deux raisons. D’abord, il y a Sensor Shift. Il s’agit d’une excellente technologie, bien meilleure que les stabilisateurs classiques installés sur les objectifs. Elle permet de conserver l’angle de vue (pas d’effet cropping) et elle absorbe plus efficacement les tremblements parasites, que ce soit en mode nuit qu’en vidéo. Ensuite, il y a Face ID, qui permet de créer des autoportraits bien plus nets et précis. Le seul grand atout du Pixel 6 est son autofocus laser.

iPhone 13 vs Pixel 6 : qui a le meilleur prix ?

Finissons ce comparatif entre les deux smartphones par une partie financière : le prix. Le prix est évidemment l’un des points clés de ce duel. D’un côté, vous avez le Pixel 6, vendu à 659 euros. De l’autre, vous avez l’iPhone 13, vendu à partir de 909 euros. Soit une différence de 250 euros tout de même, à volume de stockage égal. Sans oublier qu’Apple propose aussi d’augmenter le stockage interne… moyennant piécettes sonnantes et trébuchantes.

Chacun des deux smartphones est livré avec une paire d’écouteurs (obligatoires en France), ainsi qu’un câble de chargement. En revanche, il n’y a pas de chargeur dans aucune des deux boîtes. Il n’y a pas de coque livrée avec le produit non plus.

Il est difficile de justifier la différence de prix. Il y a assez peu de différences en faveur de l’iPhone 13 : Apple remporte les manches à propos des performances, du design et de la photo, tandis que Google gagne les manches sur l’écran, l’autonomie et l’équipement. La firme de Cupertino a également failli remporter celle de l’interface, grâce à une plus longue période de support des mises à jour. Mais est-ce suffisant ?

Verdict : Sur cette manche du duel, le Pixel 6 remporte la manche haut la main. Avec 250 euros de moins sur la facture, sans pour autant offrir moins d’accessoires ou de stockage interne, la firme de Mountain View joue la carte du porte-monnaie.

Pixel 6 vs iPhone 13, lequel choisir ?

Nous sommes arrivés à la conclusion de ce duel. Et il nous faut maintenant nous prononcer sur quel est le meilleur smartphone. Il y a deux réponses à cette question. Il y a d’abord la réponse technique et théorique. Sur le papier, l’iPhone 13 a remporté plusieurs manches, dont certaines sont décisives, comme les performances et la photo, même si la proposition de Google n’est pas inintéressante. Mais le Pixel 6 en a également gagnées. Nous pensons notamment à l’autonomie et… le prix, bien sûr.

Si bien que, théoriquement toujours, le meilleur rapport qualité-prix semble être le Pixel 6. En effet, les deux smartphones offrent une expérience technique relativement similaire, voire parfois meilleure chez Apple. Mais la différence est tellement réduite qu’elle ne justifie pas toujours la différence de prix.

La seconde réponse à la question du meilleur smartphone est plus subjective. Dans ce duel iPhone 13 contre Pixel 6, nous sommes face à un choix qui n’est pas simplement technique. Contrairement à un duel Oppo contre Samsung ou Vivo contre Xiaomi, où tous les smartphones sont sous Android, mettre face à face un iPhone et un Pixel revient aussi à mettre face à face deux écosystèmes. Deux écoles.

Choisir entre ces deux modèles revient donc à choisir entre iOS et Android. Avez-vous déjà un smartphone sous Android ? Êtes-vous déjà un utilisateur d’iPhone ? Si vous répondez oui à l’une de ces deux questions, sachez que l’iPhone 13 et le Pixel 6 offrent tous les avantages de leurs ainés, avec quelques belles améliorations. Et qu’il est toujours difficile de passer d’un écosystème à un autre, en particulier pour la récupération des applications et des jeux.

À cette question, nous ne répondrons pas par l’angle design. Certains adorent l'aspect de l’iPhone 13, tandis que d’autres le trouvent sans saveur. Certains vont être agréablement surpris par le Pixel 6, tandis que d’autres seront réfractaires. Sur ce point, nous respectons le fait que chacun ait ses goûts.