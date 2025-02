Le Xiaomi 15 est officiel, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau smartphone haut de gamme

Xiaomi dévoile son nouveau smartphone haut de gamme, le Xiaomi 15. Avec un design revu, un appareil photo amélioré et une autonomie renforcée, ce modèle apporte plusieurs évolutions notables. Voici ses principales nouveautés.

Xiaomi continue de développer sa gamme avec le Xiaomi 15, qui succède au Xiaomi 14. Le smartphone conserve un format 6,36 pouces, mais avec un écran AMOLED plus lumineux atteignant 3200 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le design évolue légèrement avec un bloc photo mieux intégré. À l’intérieur, il embarque le processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Le fabricant met aussi en avant son nouveau système HyperOS 2, censé offrir une meilleure gestion des performances et de l’énergie.

Le Xiaomi 15 améliore la photographie avec un triple capteur 50 MP, conçu en partenariat avec Leica. Le capteur principal est associé à un téléobjectif et un ultra grand-angle, offrant une meilleure gestion de la lumière grâce au capteur Light Fusion 900. Xiaomi ajoute également le mode Fast Shot, qui permet de prendre une photo en 0,6 seconde, ainsi qu’un nouveau mode Sunset Portrait, optimisant les couleurs des visages en fonction de l’éclairage. Le smartphone prend aussi en charge la vidéo en 8K et propose des options avancées comme l’enregistrement Dolby Vision en 4K.

Le Xiaomi 15 gagne en autonomie et se recharge encore plus vite

Le Xiaomi 15 est équipé d’une batterie de 5240 mAh, une capacité en hausse par rapport à la génération précédente. Il est compatible avec une charge rapide 90 W en filaire et 50 W en sans-fil, permettant de récupérer plusieurs heures d’utilisation en quelques minutes. Xiaomi promet aussi une meilleure optimisation de l’énergie, notamment grâce à HyperOS 2 et au processeur gravé en 3 nm, qui consomme moins tout en offrant de meilleures performances.

Le Xiaomi 15 est annoncé à 1099 euros, un tarif qui le place en concurrence directe avec le Samsung Galaxy S25 et l’iPhone 16 Pro. Il se positionne comme une alternative avec un écran plus lumineux, une batterie plus grande, et un système photo Leica axé sur la polyvalence. Xiaomi n’a pas encore précisé la date exacte de disponibilité en France, mais le lancement est prévu dans les prochaines semaines.