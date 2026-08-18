Le Fairphone 6+ est officiel : 5 ans de garantie, 12 pièces facilement remplaçables, le smartphone durable par excellence

Un nouveau modèle de mobile Fairphone arrive sur le marché. Le Fairphone 6+ va encore plus loin que ses prédécesseurs en termes de durabilité, tout en offrant des performances supérieures.

Fairphone 6+
Crédit : Fairphone

Un peu plus d’un an après la sortie du Fairphone 6, la marque néerlandaise récidive avec la sortie d’un nouveau modèle un peu mieux équipé. Pas de Fairphone 7 ici, c’est un Fairphone 6+ que l’entreprise nous propose. Effectivement, les différences de fiche technique avec son prédécesseur ne sont pas énormes, mais elles sont par contre bien ciblées pour améliorer l’expérience. Et les promesses en matière de durabilité ne faiblissent pas.

Côté matériel, le Fairphone 6+ est composé de 12 pièces facilement remplaçables, permettant de réparer soi-même son appareil plutôt que d’acheter un nouveau smartphone en cas de pépin. On pense bien sûr notamment à la batterie, qui peut s’essouffler après un certain nombre de cycles de charge année après année. Pouvoir en intégrer une nouvelle à pleine capacité après quelques années d’utilisation permet de faire revivre le mobile. Le fabricant propose aussi une garantie de cinq ans, ce qu’on ne voit pas chez les autres marques, à moins de souscrire à une assurance payante. Résistant, “il a passé avec succès des tests de chute conformes aux normes militaires”.

Une offre logicielle sérieuse

Sur la partie logicielle, le constructeur promet des mises à jour jusqu’en 2033, assurant là encore un support à long terme. Le Fairphone 6+ est livré sous Android 16 et devrait donc au moins recevoir les prochaines versions de l’OS jusqu’à Android 23. En cas de commande sur le site officiel, on peut aussi opter pour une configuration sous le système open source e/OS, basé sur le noyau Android, mais sans aucune application ni service Google.

Fairphone 6+
Crédit : Fairphone

Comme d’habitude, le mobile vient sans applications indésirables préinstallées. Une nouvelle app Galerie Fairphone a été conçue pour afficher les photos stockées localement. La fonction Fairphone Moments bénéficie quant à elle d’améliorations avec davantage d’options de personnalisation. Il est possible de passer d’une expérience Android complète à un mode minimaliste sans distraction en actionnant simplement un bouton physique sur la tranche.

Quelques nouveautés matérielles

La fiche technique du Fairphone 6+ s’améliore sur plusieurs points par rapport à celle du Fairphone 6. L’appareil embarque pour la première fois 12 Go de RAM DDR5. Fairphone annonce “jusqu’à 24 % de rapidité supplémentaire lors du chargement et du changement d’applications, et une allocation multitâche 20 % plus rapide” grâce à cette évolution, qui assure aussi que le mobile ne soit pas dépassé techniquement dans quelques années. Les performances sont confiées à la puce Snapdragon 7s Gen 4 de Qualcomm, plus récente que le Snapdragon 7s Gen 3 de son aîné et offrant un gain de puissance tant au niveau du CPU que du GPU.

Pour le reste, on conserve un écran OLED LTPO de 6,31 pouces, avec fréquence de rafraichissement 120 Hz et une définition supérieure au Full HD+ offrant une belle densité de pixels. La luminosité est par contre en retrait. En photo, nous avons un capteur principal Sony Lytia 700C de 50 MP avec OIS, associé à un ultra grand-angle de 13 MP et à un capteur ToF pour la profondeur de champ (qui sert entre autres à l’effet bokeh du mode portrait).

Fairphone 6+
Crédit : Fairphone

La gamme d’accessoires, qui font aussi la réputation de Fairphone, s’étoffe encore. Le système de coques arrière facilement amovibles permet de changer d’accessoires en dévissant simplement deux vis, tout en assurant un encombrement minimal et une fixation sécurisée. Bague de téléphone, cordons et porte-cartes peuvent par exemple être attachés au smartphone.

Prix et disponibilité

Le Fairphone 6+ est disponible au prix de 649 euros en France. Il est donc 50 euros plus cher que le Fairphone 6, lancé à 599 euros. La hausse reste maîtrisée sachant que les coûts de la mémoire ont fortement augmenté et qu’on passe justement de 8 à 12 Go de RAM.

On peut en faire l’acquisition sur Fairphone.com, ou bien chez Fnac Darty, Boulanger, LDLC, Orange ou SFR. La coopérative Commown propose en outre une offre de location mensuelle. Un nouveau coloris Bleu Cobalt s’ajoute aux Vert Forest et Noir Horizon qu’on connaissait déjà.

Après le casque audio Fairbuds XL d’il y a quelques mois, la marque tease le lancement pour le dernier trimestre 2026 des Fairbuds 2, ses prochains écouteurs sans fil. On nous fait miroiter “une nouvelle référence en matière de réparabilité et de performance”.


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