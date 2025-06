Le Dyson V15 Detect Absolute est enfin à prix abordable pour les soldes !

Le Dyson V15 Detect Absolute est très certainement l’un des meilleurs aspirateurs sans fil du marché. Mais bien évidemment, c’est aussi l’un des plus chers. Sauf pendant les soldes où il profite d'une chute de prix de 250 euros ! C'est chez Darty et Boulanger que vous trouverez cette baisse de prix conséquente qui vaut vraiment le coup alors ne passez pas à côté !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan chez Darty

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan chez Boulanger

Le Dyson V15 Detect Absolute est la Roll’s Royce des aspirateurs sans fil. Vous y trouverez tout le savoir-faire et les technologies dernier cri de la célèbre marque britannique. Vous l’aurez compris, c’est le meilleur outil pour vous faciliter les tâches ménagères du quotidien. Malheureusement, c’est une solution coûteuse que peu de personnes peuvent s’offrir.

En effet, le Dyson V15 Detect Absolute est habituellement vendu à 800 euros ! Heureusement, Boulanger et Darty présentent sur leurs sites une offre exceptionnelle durant les soldes d'été. Ce modèle voit son prix baisser de plus de 250 euros pour passer à seulement 549 euros. C’est un prix exceptionnel pour un appareil de cette qualité alors ne tardez pas trop sous peine qu’il ne vous passe sous le nez.

Le meilleur aspirateur-balai est à prix cassé

Aujourd’hui encore, Dyson reste la référence incontestée dans l’univers des aspirateurs sans fil. Le V15 Detect Absolute incarne cette excellence en poussant encore plus loin les performances et l’intelligence de nettoyage.

Au cœur de l’appareil, on retrouve le moteur Hyperdymium, capable d’atteindre jusqu’à 125 000 tours par minute. Associé à une puissance d’aspiration de 240 Airwatts, il garantit un nettoyage en profondeur sur tous les types de sols, même les plus capricieux.

La version Absolute se distingue par sa polyvalence. Elle est livrée avec un arsenal complet d’accessoires pour couvrir tous les besoins du quotidien. Sa brosse Optic Fluffy est équipée d’un faisceau lumineux intégré qui révèle la poussière invisible à l’œil nu, pour ne rien laisser derrière soi. La brosse Digital Motorbar, quant à elle, s’attaque sans effort aux poils d’animaux et cheveux longs grâce à son système de démêlage automatique. À cela s’ajoutent un accessoire combiné et un long suceur parfaits pour les zones difficiles d’accès, les meubles, ou encore l’intérieur de la voiture.

Côté autonomie, le Dyson V15 Detect Absolute assure jusqu’à 60 minutes d’utilisation continue. Son bac à poussière de 0,76 L offre une capacité de collecte généreuse. En somme, le V15 Detect Absolute s’impose comme l’un des modèles les plus complets et performants du marché. Un choix haut de gamme pour celles et ceux qui veulent un intérieur impeccablement propre, sans effort.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan chez Darty