Voitures électriques : le bonus écologique se maintient jusqu’en 2027, c’est confirmé

Le gouvernement vient de signer le nouveau contrat stratégique avec la filière automobile française. En plus de nouveaux engagements chiffrés pris par les constructeurs, le maintien de certaines aides à l'achat comme le bonus écologique est confirmé. Une bonne nouvelle pour les conducteurs.

Il y a quelques jours, nous avons évoqué dans nos colonnes l'éventuel maintien du bonus écologique jusqu'en 2027. En effet, nos confrères des Echos ont pu obtenir un document de 41 pages relatif au futur contrat stratégique entre l'industrie automobile française et le gouvernement pour la période 2024-2027.

Or, cet accord vient justement d'être scellé ce dimanche 6 mai. Dans cet article, nous allons faire le point sur les engagements pris par les deux parties, concernant les objectifs de vente, le développement des infrastructures de recharge ou encore le maintien de certaines aides à l'achat.

Des objectifs ambitieux pour l'électrique français

Commençons tout d'abord par les ventes. Comme le prédisaient les fichiers partagés par les Echos, le pouvoir français veut accélérer la démocratisation de l'électrique. Pour ce faire, Emmanuel Macron a fixé les objectifs suivants :

2 millions de véhicules électriques fabriqués en France à l'horizon 2030

en France à l'horizon 2030 multiplier les ventes de véhicules 100 % électriques par quatre d'ici 2027 (soit près de 800 000 unités)

multiplier les ventes d'utilitaires électriques par six d'ici 2027 (soit près de 100 000 exemplaires)

“Le choix qui doit être fait est de savoir si nous voulons être un pays de producteurs de voitures ou un pays de consommateurs. Nous avons fait le choix d'être un grand pays producteur de véhicules électriques”, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse.

Les constructeurs fabriquent, l'Etat finance les achats

Concernant le cap des 2 millions d'exemplaires fabriqués, nous sommes sur la bonne voie. Pour cause, les constructeurs hexagonaux n'ont pas attendu les exigences du gouvernement pour électrifier leur catalogue. En témoignent les lancements récents des Peugeot e-3008 et e-5008, du nouveau Renault Scenic e-Tech, de la Citroën ë-C3 ou encore de la Megane E-Tech en 2022. Et bien entendu, d'autres modèles doivent faire leur entrée prochainement sur le marché français, comme la version électrique de la R5.

En échange de l'engagement pris par les constructeurs de produire du 100 % électrique, le gouvernement a décidé de prolonger certaines aides à l'achat. Ce sera notamment le cas du bonus écologique, qui est maintenu jusqu'en 2027. Reste maintenant à voir si les montants des plafonds resteront inchangés, ou s'ils continueront de baisser d'année en année… Pour rappel, les ménages les plus aisés peuvent maintenant obtenir un coup de pouce de 4 000 € contre 5 000 € en 2023. Les bourses les plus modeste en revanche peuvent toujours profiter d'un “super bonus” de 7 000 €.

On sait également que le leasing social, le fameux dispositif qui permet aux faibles revenus d'avoir une voiture électrique à 100 € par mois, doit revenir. On rappelle que la mesure a été victime de son succès en 2023, après avoir accepté plus de 50 000 dossiers (contre 25 000 à l'origine). Absent en 2024, il fera donc son retour en 2025. Pour financer ces aides, l'Etat a choisi de reconduire l'enveloppe de 1,5 milliard d'euros dédiée.

Toujours plus de bornes

Concernant les infrastructures de recharge, on pourrait résumer l'idée ainsi : poursuivre les efforts opérés jusqu'à maintenant. Ainsi, la France garde toujours le cap des 400 000 bornes installées d'ici 2030. Pour rappel, la barre des 100 000 bornes a été franchi juste avant l'été 2023, conformément à la promesse du gouvernement. En avril 2024, nous étions à plus de 123 000 borne en activité en si l'on en croit les chiffres du dernier baromètre national de l'Avere France.

Tout n'est pas rose néanmoins, puisque il faudra s'améliorer sur certains points comme la fiabilité des bornes. En février 2024, le taux de disponibilité des bornes de recharge rapide était de 77 %. En d'autres termes, 2 bornes sur 10 sont inaccessibles au public (soit en maintenance ou hors-service). Il y a aussi la question des débits. Pour cause, les bornes rapides (entre 50 et 350 kW de puissance) sont aujourd'hui minoritaires, on n'en compte que 23 000 en mars 2024. Le gouvernement ambitionne de grimper à 25 000 d'ici 2027.