Hertz fait machine arrière sur l’électrique, plus de 10 000 voitures sont à vendre

Le désamour entre Hertz et les voitures électriques se poursuit. En effet, le louer cherche toujours à se débarrasser de son stock de Tesla, Polestar et d'autres modèles wattés. Au total, l'entreprise a mis en vente près de 10 000 véhicules récemment.

De manière générale, opter pour l'électrique présente de nombreux avantages pour les particuliers. Pour cause, si le coût du modèle watté est dans la plupart des cas plus élevé qu'un équivalent thermique, les utilisateurs compensent cet investissement grâce aux économies de carburant réalisées, sur les coûts d'entretien réduits ou encore sur le prix de l'assurance.

Néanmoins, ce qui est valable pour un particulier ne l'est pas forcément pour une entreprise. Et ça, Hertz l'a appris à ses dépends. En 2022, l'un des leaders mondiaux de la location de véhicules décide de verdir massivement son parc automobile. Pour ce faire, l'entreprise a signé plusieurs partenariats avec des constructeurs en vogue, comme Polestar ou Tesla.

Hertz fait machine arrière sur les voitures électriques

Mais en janvier 2024 et à la surprise générale, Hertz annonce qu'il veut faire machine arrière. En effet, l'entreprise commence à se débarrasser de son parc de véhicules électriques, avec la vente de 20 000 Tesla sur les 35 000 achetés depuis 2022. En février, l'hémorragie continue et Hertz se sépare d'une grande partie de ses Polestar.

Et en ce lundi 6 mai 2024, Hertz est toujours déterminé à bazarder son stock de VE. Comme le révèlent nos confrères du site américain Autoweek, la compagnie vient d'annoncer la mise en vente de 10 000 voitures électriques supplémentaires issues de son parc.

Mais pourquoi ce revirement opéré par Hertz sur l'électrique depuis ces derniers mois ? Selon la marque, les principaux responsables sont les coûts de maintenance élevés et la dépréciation des véhicules électriques achetés pour sa flotte. Côté consommateurs, Hertz a également reçu des plaintes concernant l'expérience de recharge, qui peut s'avérer difficile selon la zone géographique et la disponibilité des bornes à proximité.

A lire également : Non, les voitures électriques ne sont pas plus chères à réparer que les modèles thermiques

La faute à la dépréciation et les coûts de maintenance élevés

Nous l'avons évoqué dans nos colonnes en mars 2024, une étude a prouvé que les voitures électriques décotent 10 fois plus vite que des thermiques. D'après les chiffres obtenus par iSeeCars, un cabinet d'analyses américain, la décôte moyenne des Tesla atteint 28,9 % en seulement un an. Soit trois fois plus que des marques réputées pour leurs dépréciation forte comme Maserati ou Alfa Romeo par exemple en Europe.

C'est pour ces raisons qu'Hertz a décidé de se séparer de ses voitures électriques rapidement, dans l'espoir de regagner une partie des sommes investies. Selon les dires du loueur, le passage à l'électrique lui a fait perdre 392 millions de dollars sur le premier trimestre 2024, et ce malgré une croissance de 2 % par rapport à la même période en 2023. “La flotte et les coûts d'exploitation directs ont pesé sur les performances de ce trimestre. Nous nous attaquons maintenant aux deux problèmes : parvenir à un approvisionnement adéquat en véhicules à un coût d'investissement acceptable tout en augmentant la productivité et en réduisant les coûts d'exploitation”, a déclaré Gil West, le nouveau PDG de Hertz.