Voiture électrique : la Nissan Leaf est capable d’alimenter votre maison en électricité

Nissan a approuvé l’utilisation d’une technologie de chargeur de batterie bidirectionnel. À l’avenir, les propriétaires étasuniens d’une Nissan Leaf pourront réinjecter l’énergie de leur véhicule dans le réseau électrique.

Le constructeur nippon a approuvé l’utilisation du chargeur bidirectionnel FE-15 de Fermata Energy aux États-Unis. En plus de charger la Nissan Leaf, le FE-15 permettra à la voiture électrique du constructeur japonais de réinjecter de l’énergie dans le réseau électrique américain. En ces temps où l’on nous pousse à la sobriété énergétique, l’idée de transformer nos voitures en générateurs d’énergie semble effectivement séduisante.

Une voiture entièrement électrique offrant une recharge bidirectionnelle offre de multiples avantages : d’un point de vue écologique, tout d’abord. Quoi qu’on en dise, une voiture électrique est plus respectueuse de la nature qu’une voiture à essence. D’un point de vue économique ensuite, Nissan a par ailleurs peut-être trouvé le moyen de raviver l’intérêt qu’on lui porte au pays de l’Oncle Sam. Les entreprises et les automobilistes américains n’apprécient guère la Nissan Leaf, mais si elle peut leur rapporter de l’argent… peut-être y regarderont-ils à deux fois au moment d’acheter de nouvelles voitures électriques.

Selon Nissan, un chargeur bidirectionnel c’est bon pour la nature et pour le porte-monnaie

Alors que l’on nous incite de plus en plus d’économies d’énergie, David Slutzky, PDG de Fermata Energy affirme ainsi que “en plus de faire baisser le coût total de possession d’une voiture, le chargeur bidirectionnel permet de diminuer la charge du réseau électrique”. Wikipédia rappelle que “à tout moment, 95 % des voitures sont garées, les batteries des véhicules électriques pourraient être utilisées pour transférer de l’électricité de la voiture au réseau de distribution électrique et inversement, afin de contribuer à l'ajustement offre-demande d'électricité”.

Les compagnies possédant une large flotte de véhicules seront probablement les premières intéressées par cette technologie V2X (Vehicule-to-everything ou véhicule-réseau). Les batteries de leurs véhicules pourront ainsi alimenter leurs bâtiments ou bien reverser de l’électricité dans le réseau. Nissan travaille actuellement avec une compagnie nommée dcbel pour proposer le V2X aux particuliers dans un avenir proche. Lorsque l’on sait que le prix de l’électricité et de la recharge vont exploser en 2023, on se doute que l’initiative de Nissan va probablement faire des émules.

Source : Nissan