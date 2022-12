La Ford F-150 Lightning fournit 2 jours d’électricité à un foyer pendant la tempête de neige

À l’heure où la tempête Elliott s’abat avec fracas sur l’Amérique du Nord, des milliers de Canadiens doivent trouver des solutions de chauffage et d’approvisionnement énergétique alternatives. Un citoyen ontarien a témoigné sur Reddit de la manière dont il a utilisé son pickup électrique, le Ford F-150 Lightning, pour alimenter son foyer en électricité pendant plusieurs jours.

Le F-150 Lightning était déjà l’une des voitures les plus populaires au pays de l’Oncle Sam. Il ne fait nul doute qu’après avoir lu l’histoire de ce résident de Toronto, encore plus de clients seront séduits par le pickup de Ford. La tempête de neige Elliott s’abat depuis plusieurs jours sur tout le territoire nord-américain. La région des Grands Lacs est tout particulièrement touchée et de nombreux résidents ont dû apprendre à vivre sans électricité dans un froid polaire.

Kumar Galhotra, président de Ford Blue, déclare à propos du F-150 Lightning : « nous ne sommes pas là pour faire des camions électriques pour quelques heureux élus. Ford s’engage à créer des véhicules qui règlent les problèmes des vraies gens ». Des propos qu’un habitant de la région de l’Ontario a pu confirmer.

Cette famille bloquée par la tempête Elliott n'a consommé que 35 % de la batterie du Ford F-150 Lightning

Les capacités de charge bidirectionnelles de sa camionnette Ford F-150 Lightning ont permis d’alimenter sa maison en électricité pendant 44 heures, alors que le réseau électrique était hors circuit. Mieux encore, l’utilisation de sa télévision, de ses lumières, de son réfrigérateur et de sa connexion Internet pendant presque deux jours n’a consommé que 35 % de la batterie de sa voiture !

Le constructeur américain peut se targuer d’avoir été l’un des précurseurs en la matière. Son système Intelligent Backup Power permet de délivrer pas moins de 9,6 kilowatts d’énergie. Une capacité qui, selon Ford, permet de répondre aux besoins d’un foyer pendant trois à dix jours, en fonction de sa consommation. En plus de pouvoir alimenter une maison à travers le câble d’alimentation, la voiture propose aussi le Pro Power Onboard, un système de batterie de secours qui offre 11 prises électriques accessibles directement dans le coffre et sur le châssis.