Le Cybertruck est-il vraiment plus fort qu’un pickup diesel ? Réponse en vidéo

Dans une confrontation qui a capturé l'attention des amateurs d'automobile, le Cybertruck s'est mesuré à un gros pickup diesel dans une épreuve de force classique : le tir à la corde. Attendu avec impatience pour démontrer sa puissance révolutionnaire, le véhicule de Tesla a rencontré un obstacle inattendu.

Depuis son lancement, le Cybertruck a été l'objet de multiples tests. Un événement marquant a impliqué une collision avec un Dodge Ram, où le pick-up électrique a montré une résistance impressionnante, affichant de légers dommages en comparaison des dégâts considérables du Ram. Dans une autre expérimentation, un propriétaire a mis à l'épreuve la capacité du véhicule à naviguer dans l'eau, défiant les recommandations de Tesla et mettant en avant les limites du VE face à des défis inhabituels.

La durabilité du Cybertruck a été testée de manière inédite lorsqu'un streamer a décidé de vérifier la résistance de la carrosserie aux impacts de balles, renforçant ainsi l'image d'un véhicule pratiquement indestructible. Cependant, une sortie en dehors des sentiers battus a révélé certaines faiblesses, le pickup peinant à franchir des obstacles facilement surmontés par des modèles tout-terrain éprouvés. Cette aventure remet en question les capacités off-road vantées par Tesla et interpelle sur sa véritable efficacité en conditions extrêmes. Cette série de tests amène à s'interroger sur ses performances en tractage comparée à celle des pickups diesel établis.

La vérité sur la supériorité du Cybertruck face à un pickup diesel dévoilée en vidéo

L'engouement autour du Cybertruck avait été amplifié par une série de tests de traction remarquables, où le véhicule électrique avait démontré sa force contre des adversaires de renom, comme un Ford F-150. Ces événements avaient solidifié la réputation du pickup électrique comme un concurrent sérieux dans l'arène des véhicules utilitaires, capable de rivaliser avec, et même de surpasser, les moteurs à combustion dans des tests de force.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Cependant, lors de sa confrontation avec un Chevy Silverado diesel, la situation a pris un tournant inattendu. Dès le début du duel, un système de sécurité a automatiquement réduit la puissance des moteurs, limitant ainsi sa capacité à se mesurer efficacement au Silverado. Cette limitation, bien que conçue pour protéger le véhicule, a entravé sa performance dans ce contexte compétitif. Les efforts pour surmonter ce handicap, y compris la désactivation des capteurs ABS, n'ont pas suffi à compenser cette fonction de sécurité.

Cette caractéristique, jusqu'alors non soulignée, indique que Tesla pourrait avoir envisagé des ajustements sur le Cybertruck pour optimiser ses performances dans ses démonstrations. Il apparaît également essentiel que Tesla adopte une communication transparente concernant les capacités et les limites du véhicule, pour que les attentes des utilisateurs et des passionnés soient en accord avec ses performances réelles.