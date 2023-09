Le Cybertruck embarquera également un écran à l’arrière, cette vidéo le prouve

De nouvelles informations concernant le Cybertruck continuent de nous parvenir à l'approche de son lancement. Grâce à une vidéo promotionnelle partagée sur le web, nous pouvons confirmer la présence d'un écran niché entre les deux sièges avant, comme le proposent la Model S, la Model X et la nouvelle Model 3.

Comme vous le savez peut-être, il y a de fortes chances pour que le Cybertruck soit enfin commercialisé d'ici la fin d'année 2023. Présenté en 2019 lors d'une conférence gênante pour Elon Musk, le pick-up électrique devrait finalement débarquer après de longues années de développement. Début juillet, Tesla a d'ailleurs fièrement annoncé la production du 1er Cybertruck de série au sein de la Gigafactory d'Austin, signe que le constructeur est dans les clous côté calendrier.

Pour l'instant, la marque ne s'est pas encore décidée à présenter officiellement son dernier bébé, mais cela n'empêche pas le Cybertruck de faire de nombreuses sorties remarquées. Des versions camouflées du Cybertruck ont été aperçues à plusieurs reprises sur les routes de Palo Alto. Dernièrement, nous avons même pu voir des images du Cybertruck maquillé en Tundra, un pied de nez à peine subtile à Toyota (l'un des plus gros vendeurs de pick-up électriques aux Etats-Unis).

Le Cybertruck embarquera bien un écran à l'arrière

Plusieurs vidéos issues des lignes de production ont également fuité sur le net, permettant ainsi de découvrir certains détails sur le Cybertruck. On sait notamment que le pick-up embarquera bel et bien un frunk, ou un coffre avant si vous préférez. Et en ce lundi 4 septembre 2023, une nouvelle vidéo publiée sur le forum Cybertruck Owners Club dévoile une information de taille.

Cet extrait, visiblement filmé lors de la captation d'une vidéo promotionnelle sur le Cybertruck (en témoigne la caméra vidéo montée sur un cadran pour limiter les secousses), confirme la présence d'un écran à l'arrière. Tout comme sur les dernières Model X, Model S ou encore sur la nouvelle Model 3 Highland, cette dalle destinée aux passagers arrière sera nichée entre les deux sièges avant. On imagine qu'on pourra accéder à différents services (comme YouTube et consorts) et contrôler la climatisation depuis cet écran, comme dans la Model 3 revisitée.

Source : InsideEVs