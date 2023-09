Volkswagen ID. GTI : ce concept dévoile à quoi ressemblera la version électrique

Volkswagen a dévoilé le concept ID.GTI dans le cadre du salon de l'automobile IAA à Munich cette semaine, laissant présager une version électrique de sa voiture emblématique. Voici ce que l’on sait à son sujet.

Grâce à un nouveau concept, on sait désormais ce que Volkswagen prépare pour l’avenir de sa légendaire GTI : une version électrique ID. Cela fait presque exactement 48 ans que la première Volkswagen Golf GTI a fait ses débuts en Allemagne, et il était donc temps pour le constructeur automobile de lancer une version 100% électrique de ce modèle.

À l’occasion du salon IAA Mobility 2023, Volkswagen a dévoilé à quoi ressemblera la version électrique de sa GTI. L’entreprise affirme qu’une version de production est déjà prête, mais n’a pas précisé quand celle-ci fera son apparition sur le marché.

Que sait-on de la Volkswagen ID. GTI électrique ?

Si vous avez suivi l’actualité de Volkswagen ces derniers mois, vous avez probablement remarqué que ce concept de l’ID. GTI suit la même formule que celui de l'ID.2all, un autre concept-car présenté pour la première fois en mars dernier. L'ID.2all préfigure un modèle de production que VW prévoit de lancer en Europe en 2025, avec un prix de base visé de 25 000 euros.

Comme la Golf GTI thermique, l'ID.GTI apporte des accents plus sportifs, tels que de grandes roues et un aileron arrière. Les feux arrière sont plus sombres et l'aile située sur le hayon se marie avec les garnitures noires autour de la fenêtre. La calandre est également noircie et ornée d'un liseré rouge, et la marque GTI est naturellement omniprésente. L'intérieur comporte aussi de nombreuses références à la Golf GTI, notamment une nouvelle version des sièges à carreaux caractéristiques de cette voiture, ainsi qu'un volant sportif à trois branches.

Enfin, au niveau des caractéristiques techniques, la base de l'ID GTI est la même version raccourcie de la plate-forme MEB existante de Volkswagen que l'ID 2 standard, appelée MEB Entry. Elle abrite un moteur électrique monté à l'avant et ce que Volkswagen décrit comme une “grande” batterie, probablement le pack plus grand de 56 kWh qui sera disponible dans l'ID 2. Il reste maintenant à savoir quand arrivera cette nouvelle voiture électrique chez le fabricant allemand.