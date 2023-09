Coupe de Monde de Rugby : TotalEnergies offre la recharge gratuite de votre voiture électrique les jours de match

À l’occasion de la prochaine Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en France, TotalEnergies lance une opération événement pour tous les propriétaires de voitures électriques. Les jours de match, ces derniers pourront en effet recharger gratuitement leur véhicule dans les stations aux abords des stades. La liste complète dans cet article.



Ce vendredi 8 septembre, le coup d’envoi de la Coupe du Monde de Rugby 2023 sera lancé, avec un match qui opposera la France à la Nouvelle-Zélande. En théorie, pas de rapport fondamental entre l’événement et les conducteurs de voitures électriques… et pourtant. C’est sans compter sur TotalEnergies, qui vient d’annoncer une opération qui va en intéresser plus d’un. En effet, il sera possible de recharger gratuitement son véhicule les jours de match.

Attention toutefois, ce joli cadeau ne s’appliquera pas dans toutes les stations de recharge Total de France, mais plutôt dans celles se trouvant aux abords des stades français. Au total, ce sont ainsi 15 stations qui proposeront la recharge gratuite durant les jours de matchs, de 8 h à 21 h. Plutôt que de vérifier quelle station est concernée quel jour, retrouvez un petit récapitulatif de l’opération un peu plus bas.

La liste des stations où recharger sa voiture électrique gratuitement durant la Coupe du Monde de Rugby

Paris (Stade de France)

Relais Courneuve Ouest

Relais Courneuve Est

Relais La Défense

Relais Courbevoie

La recharge y sera gratuite les 8 septembre, 9 septembre, 23 septembre, 7 octobre et 14 octobre, 15 octobre, 20 octobre, 21 octobre, 27 octobre et 28 octobre.

Marseille (Stade Vélodrome)

Relais Plombières

La recharge y sera gratuite les 9 septembre, 10 septembre, 21 septembre, 1er octobre, 14 octobre et 15 octobre

Lyon (Groupama Stadium)

Relais Garibaldi

Relais Brondillants

La recharge y sera gratuite les 24 septembre, 27 septembre, 29 septembre, 5 octobre et 6 octobre (sauf Garibaldi).

Toulouse (Stadium de Toulouse)

Relais de Portet Ouest

La recharge y sera gratuite les 10 septembre, 15 septembre, 23 septembre, 28 septembre et 8 octobre.

Lille (Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy)

Relais Lille Périphérique

Relais de l’Épinette 59

La recharge y sera gratuite les 14 septembre, 23 septembre, 30 septembre, 7 octobre et 8 octobre.

Bordeaux (Stade Matmut Atlantique)

Relais Fontbelleau

Relais Lormont

La recharge y sera gratuite les 9 septembre, 10 septembre, 16 septembre, 17 septembre et 30 septembre.

Saint-Étienne (Stade Geoffroy Guichard)

Relais Pont de l’Âne

La recharge y sera gratuite les 9 septembre, 17 septembre, 22 septembre et 1er octobre.

Nantes (Stade de La Beaujoire)

Relais du Petit Hermitage

La recharge y sera gratuite les 16 septembre, 30 septembre, 7 octobre et 8 octobre.

Nice (Allianz Riviera)

Relais de la Côte d’Azur

La recharge y sera gratuite les 16 septembre, 17 septembre, 20 septembre et 24 septembre.