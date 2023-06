Tesla Cybertruck : le pickup électrique se fait remarquer dans la Silicon Valley, malgré son camouflage

Le Cybertruck fait des sorties toujours plus fréquentes dans les rues de Palo Alto. Est-ce le signe que son design est définitif ?

Le Cybertruck est-il enfin prêt à entrer en production ? C’est la question que doivent se poser les habitants de Palo Alto, en Californie. En effet, ces derniers jours, le véhicule utilitaire 100 % électrique du constructeur texan fait des sorties de plus en plus fréquentes. Impossible de le rater, malgré son camouflage tant, avant même d’être commercialisé, la voiture est déjà iconique. Des membres de Twitter ont ainsi partagé des vidéos du véhicule dans les rues de la bourgade de la Silicon Valley.

Les ingénieurs ont appliqué une peinture aux motifs de camouflage au véhicule. Le stratagème n’a bien évidemment trompé personne, et depuis quelques jours maintenant, les vidéos du Cybertruck en tenue militaire ont surgi sur les réseaux. Au-delà de cet accoutrement original, les fins connaisseurs du véhicule n’ont pas remarqué de changement au niveau du design. Le SUV arbore toujours une carrosserie anguleuse au possible, avec une structure moulée en un bloc, des rétroviseurs triangulaires et cet essuie-glace massif à une branche.

Le Cybertruck se dévoile dans les rues de Palo Alto avec un camouflage peu discret

Les vidéos dévoilées sur la toile ne nous apprennent rien des entrailles du véhicule. C’est pourtant là que la compagnie d’Elon Musk semble rencontrer le plus de problèmes de conception. Alors que le PDG avait annoncé que la production du Cybertruck commencerait en juin 2023, il semblerait que de graves problèmes retardent toujours plus cette échéance. Selon un rapport interne qui a fuité en début de mois, les multiples reports de production du très attendu véhicule utilitaire électrique sont dus à des problèmes mécaniques que les ingénieurs n’arrivent pas à résoudre.

Maaaaayun that’s sick!! @elonmusk still think late Q3 for deliveries to kick off? pic.twitter.com/SwCxZWWv2D — Greggertruck (@greggertruck) June 15, 2023

Tesla doit pourtant se dépêcher de lancer ses chaînes de production si elle veut honorer les plus de 1,5 million de précommandes qu’elle a déjà enregistrées. Même si le Cybertruck est la voiture la plus attendue au monde, mais il n’est pas certain que les acheteurs seront tous prêts à patienter pendant plusieurs années pour mettre la main sur son volant yoke.