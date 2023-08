Tesla tacle Toyota avec un Cybertruck maquillé en Tundra

Décidément, Tesla se montre un peu taquin avec ses principaux concurrents ces derniers temps. Après avoir apposé un camouflage sur le Cybertruck qui rappelait fortement le Ford F150, la marque vient de faire un nouveau pied de nez à l'un des plus gros vendeurs de pick-up aux Etats-Unis : Toyota.

Sauf mauvaise surprise, on devrait enfin assister en 2023 à l'arrivée sur le marché du Cybertruck, le fameux pick-up électrique futuriste de Tesla annoncé en 2019. Depuis ces dernières semaines, le Cybertruck a fait quelques sorties remarquées sur les routes américaines, notamment à Palo Alto où des utilisateurs ont pu apercevoir la bête avec de nouveaux enjoliveurs.

Dernièrement, une vidéo de la ligne d'assemblage du Cybertruck a été partagée sur le web. L'occasion pour les internautes de confirmer la présence d'un coffre avant minuscule sur le pick-up électrique. Quoi qu'il en soit, nous sommes vraisemblablement dans la dernière ligne droite avant la sortie du Cybertruck et Tesla profite de la situation pour titiller ses concurrents.

En effet, ces derniers temps, Tesla a enfilé son plus beau costume de troll pour se moquer des principaux revendeurs de pick-up du pays. Il y a quelques semaines, nous avons pu apercevoir dans un garage un Cybertruck qui ressemblait comme de deux gouttes d'eau à un Ford F150. Il s'agissait évidemment d'un habillage développé par Tesla.

Tesla tacle Toyota avec un Cybertruck habillé en Tundra

Or et comme le rapportent nos confrères du site Electrek, ce même Cybertruck modifié a été aperçu une une nouvelle fois sur les routes (les plaques sont les mêmes). Mais cette fois-ci, le véhicule arbore un tout autre habillage. Cette fois-ci, la cible semble être Toyota, puisque le Cybertruck ressemble à s'y méprendre à un Tundra, l'un des pick-up électriques les plus vendus aux Etats-Unis avec environ 100 000 unités par an.

Vous l'aurez compris, il s'agit d'un petit tacle glissé au constructeur japonais. Rappelons au passage que les deux marques entretiennent une brève histoire commune, puisque la marque nippone a acheté une participation de 3% dans le capital de Tesla en 2010, ce qui avait alors permis au constructeur américain de profiter d'un chèque de 50 millions de dollars. La somme a été investie dans l'acquisition de l'ancienne usine NUMMI, que l'on connait aujourd'hui comme la Gigafactory de Fremont.

Après avoir vendu l'intégralité de ses parts en fin d'année 2016, Toyota puise désormais son inspiration dans les techniques de fabrication de Tesla pour réduire le prix de ses voitures électriques. En effet, l'entreprise a annoncé vouloir adopter la Giga Press, tandis que la mutualisation (la création et le partage d'une nouvelle plateforme pour ses voitures électriques) est d'ores et déjà sur la table.

Source : Electrek