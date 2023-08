Cybertruck : le coffre avant riquiqui se dévoile en vidéo

Une vidéo leakée provenant de la ligne d'assemblage du Cybertruck dans la Gigafactory du Texas confirme la présence d'un frunk (un coffre avant) sur le pick-up électrique de Tesla. Reste qu'il faudra composer avec un espace de rangement minuscule.

Ces dernières semaines, les révélations sur le Cybertruck s'enchaînent à vitesse grand V. Tout d'abord, Tesla a fièrement annoncé la production du 1er Cybertruck de série à la début juillet, ce qui nous donne bon espoir de voir enfin arriver le pick-up électrique d'ici la fin d'année 2023. A plusieurs reprises, des versions camouflées du Cybertruck ont également été aperçues sur les routes de Palo Alto. L'occasion de découvrir les dernières modifications apportées au véhicule, comme ces nouvelles roues aérodynamiques par exemple.

Or, une nouvelle vidéo leakée provenant de la ligne d'assemblage du Cybertruck nous permet aujourd'hui de confirmer la présence d'un frunk sur l'engin de Tesla. Dans le jargon, un frunk n'est autre qu'un coffre avant. En soi, rien d'étonnant puisque la quasi-totalité des voitures électriques en possèdent un, cette partie n'étant pas occupée par un imposant mother thermique.

Le Cybertruck a un frunk minuscule qui a le mérite d'exister

Sur un pick-up en revanche, sa présence est moins systématique, puisque les utilisateurs disposent déjà d'un espace de rangement conséquent à l'arrière. Toutefois, les choses sont différentes sur le Cybertruck puisqu'il sera possible d'ouvrir le coffre arrière ou de le recouvrir de façon totalement hermétique. De fait, il est plutôt appréciable de voir que Tesla n'a pas fait l'impasse sur cet espace de stockage supplémentaire.

Toutefois et comme le montrent ces images volées, ce frunk offre le minimum syndical. On devrait tout juste avoir de quoi ranger ses câbles de recharge, deux bagages à main ou bien quelques sacs de courses tout au plus. Notez que contrairement à toutes les anciennes versions du frunk aperçues jusqu'alors, celui-ci est équipé de caches et d'un liner en moquette synthétique.

Ce que l'on retiendra surtout de cette vidéo, c'est que Tesla est visiblement dans les clous pour respecter le dernier calendrier communiqué par la marque. En effet, le constructeur a annoncé que les premières livraisons du Cybertruck débuteront cet été, tandis que le coup d'envoi de la production de masse est fixé au début d'année 2024.